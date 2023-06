En av de omkomne var elev ved en skole i Sandefjord. De to andre var elevens mor og far.

Det bekrefter Sandefjord kommune.

En fjerde person, familiens andre sønn, satt også i bilen. Han er innlagt på sykehus med skader.

Utenriksdepartementet er kjent med hendelsen.

Ifølge Sandefjord kommune har norske myndigheter foreløpig ikke fått bekreftet hva som har skjedd.

– Dypt tragisk

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) sier at de kommer til å stille opp med det som er nødvendig for å bistå de berørte.

– Dette er en dypt tragisk hendelse som berører alle oss som bor i Sandefjord.

Bjørn Ole Gleditsch (H) er ordfører i Sandefjord kommune. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Det er arrangert en minnesamling på skolen der en av de omkomne var elev.

– Jeg tror det er viktig at de som føler et behov for å vise omsorg kan møtes, sier Gleditsch.

Sandefjord kommunes kriseteam er mobilisert og vil følge opp personer som trenger det.