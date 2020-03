– Jeg ville teste sønnen min fordi jeg er bekymra for miljøet ungdom er utsatt for i dag, sier en tenåringsmor.

Hun ønsker ikke å stå fram med navn og bilde av hensyn til sønnen. Han går på en videregående skole i Skien.

Skolen er kjent for å ha store utfordringer knyttet til rus. I Ungdata-undersøkelsen i 2018 svarte 14 prosent av elevene der at de hadde prøvd hasj mer enn én gang det siste året.

KJØPTE 50 TESTER: En bekymret mor testet sønnen og vennene hans for narkotika. Alle skal ha testet seg frivillig og testene var negative. Foto: Privat

– Narkotika har blitt en stor del av hverdagen deres. Utrolig mange, spesielt gutter, prøver narkotika nå, sier moren.

Tre unge menn fra samme område har dødd av overdoser på kort tid.

– Alle foreldre jeg har snakket med, har samme bekymring. Vi har fått en skikkelig oppvåkning. Jeg var naiv og tenkte at min sønn vet bedre. Jeg har oppdratt han bedre.

– Nå tenker jeg at alle barn fra alle slags bakgrunner er utsatt, forteller hun.

Unge som tester ut ulike rusmidler er ikke fra et typisk rusmiljø.

– Sønnen min har fortalt meg at han og kompisene ofte får tilbud om narkotika.

Doblet salg

Nettbutikken Test Helsen AS opplyser at de har en jevn økning i salg av narkotikatester.

Salget har økt med rundt 20 prosent hvert år de siste tre årene.

– Hver uke ringer bekymrede foreldre. De forteller om situasjonen sin, og hvorfor de ønsker å kjøpe narkotikatester, sier daglig leder Kristian Mikkelsen.

En annen nettbutikk som selger slike tester, test-deg.no, opplyser at antallet solgte rustester nesten har doblet seg fra 2017 til 2019.

I 2019 solgte de nær 12 000 slike tester i Norge.

FORSTÅR FORELDRE: Elevene Hedda Jannik, Mathias Johnsen og Sara Løyte vil la seg teste for narkotika, dersom foreldrene ber om det. Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

Vil la seg teste

– Jeg hadde blitt fornærmet hvis foreldrene mine ville teste meg.

Det sier Hedda Janik. Hun går i 2. klasse på Porsgrunn videregående skole.

– Men nå som det har vært så mange dødsfall, hadde det vært greit. Jeg har ikke noe å være redd for.

Klassekameraten Mathias Johnsen synes det er helt innafor at foreldre tester barna sine.

– Men det er nok ikke så mange ungdommer som deler det synet.

Sara Løyte har oppfordret faren sin til å kjøpe narkotikatester. Hun vil vise foreldrene at de kan stole på henne.

– Nå som narkotikamiljøet er sånn som det er, stoler ikke foreldrene våre på oss. De er skeptiske. Det har de rett til å være.

Støtter foreldre som tester

Politiet er kjent med at mange foreldre doptester barna sine. Det synes de er positivt.

– Det viser at de bryr seg og er til stede for ungene sine. Det er kjempeviktig, sier leder for forebyggende enhet ved Grenland politistasjon, Tor Ragnar Steffensen.

STØTTER TESTING: Leder for forebyggende enhet ved Grenland politistasjon, Tor Ragnar Steffensen, synes det er positivt at foreldre tester ungene sine. Foto: Anne Lognvik

Kan virke preventivt

Den offentlige tjenesten «RUStelefonen» driver med informasjon og veiledning.

Seksjonsleder Sturla K. Naas Johansen mener det er viktig at foreldre og ungdom er enige hvis de skal ta en test.

– Man bør også vite at prøvene kan manipuleres. De fanger heller ikke opp alle stoffer. I hvert fall ikke mange av de nye stoffene.

Johansen mener partene på forhånd bør ha snakket om hva som skjer dersom prøven blir positiv.

For noen ungdommer kan slike tester virke preventivt.

– Hvis ungdommen ønsker å si nei til tilbud om narkotika, har de noe å skylde på.