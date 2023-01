Dette kommer frem i en pressemelding onsdag.

I desember varslet Forbrukertilsynet overtredelsesgebyr mot selskapet for brudd på markedsføringsloven.

Har jobbet med selskapet siden sommeren

Etter grundige undersøkelser har tilsynet ifølge pressemeldingen nå politianmeldt selskapet for mulig bedrageri og forsøk på bedrageri.

Den offentlige etaten oppgir å ha mottatt mange klager mot strømselskapet siden sommeren 2022.

De mener Tinde har begått eller forsøkt å begå bedrageri ved flere tilfeller.

«Bakgrunnen for at Forbrukertilsynet vurderte å fatte vedtak, var at selskapet sendte ut varsel om endringer i fastprisavtalene og pristakavtalene de har med sine privatkunder. Slike avtaler er bindende ut avtaleperioden, og strømselskapet kan ikke endre en fastprisavtale eller en avtale med pristak som allerede er inngått» skriver Forbrukertilsynet i meldingen.

Trond Rønningen, direktør forbrukertilsynet. Foto: DAG JENSSEN / Forbrukertilsynet

Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet, opplyser at de har jobbet med selskapet siden sommeren 2022.

– Vi har allerede varslet vedtak om overtredelsesgebyr og tvangsmulkt. Etter at vi fikk enda bedre oversikt over saken ser vi at det er forhold her vi mener kvalifiserer til anmeldelse etter bestemmelsene om bedrageri, sier han til NRK.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra selskapets ledelse. Så langt uten hell.

Anmelder styreleder og daglig leder

I anmeldelsen har Forbrukertilsynet bedt om at politiet etterforsker om Tinde Energi har begått eller forsøkt å begå bedrageri ved følgende handlinger:

Ved at selskapet sendte ut fakturaer til kunder med avtalt pristak uten å ta hensyn til det avtalte pristaket.

Ved at selskapet gikk til oppsigelse av strømavtaler med prisgaranti og bindingstid, uten å varsle forbrukere om oppsigelse.

Ved å forsøke å få kundene til å si opp gunstige strømavtaler med prisgaranti.

Ved å varsle endringer i avtalevilkår, som ville innebære at forbrukerkunder ble tilleggsfakturert for strømstøtte og få et begrenset avtalt forbruk av strøm til den avtalte, gunstige prisen.

Forbrukertilsynet har også anmeldt styreleder i selskapet for medvirkning eller forsøk på medvirkning til bedrageri på disse punktene, skriver de i pressemeldingen.

Forbrukertilsynet mener de påståtte lovbruddene er gjort bevisst.

– Vi mener at styreleder og daglig leder er så involvert i selskapets drift at vi har anmeldt vedkomende for å medvirke til bedrageriet og forholdene vi mener er i strid med straffelovens bestemmelser, sier Rønningen.