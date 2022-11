De siste ukene har flere medier skrevet om folk som raser over høye strømregninger med variable avtaler.

Forbrukerrådet merker også at det koker. De har fått tre ganger så mange henvendelser om strøm som de pleier per uke.

– Det har vært ganske rødglødende på telefontjenesten, forteller seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen.

SI NEI: – Vi fraråder folk å kjøpe strøm via dørsalg eller telefonsalg. Sjeldent blir de beste strømavtalene solgt direkte til deg, sier seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Bytt så fort som mulig

Forbrukerrådet gikk torsdag ut og ba strømselskapene kutte de omstridte variable avtalene. Hvis ikke, bør myndighetene innføre et forbud, mener de.

Men hvis du har du variabel avtale på strøm, er Forbrukerrådets råd krystallklart:

Bytt avtalen så fort som mulig.

– Vi er veldig tydelig på at har du en variabel avtale, bør du komme deg ut av den så fort som mulig og velge en vanlig spotprisavtale, sier Iversen.

Grunnen er ganske enkelt at du betaler mer for strømmen enn du bør, forklarer han.

Sjekk dette før ny avtale

Dette er sju ting Forbrukerrådet mener du bør tenke på når du velger ny avtale:

Ikke kjøp strøm via telefonsalg eller på døra

Sjeldent blir de beste strømavtalene solgt direkte til deg, og du er nesten garantert å ende opp med en dårlig avtale.

Velg spotpris

En spotprisavtale består av kraftprisen og selskapets påslag. Prisen svinger etter markedet. Det fins nesten ikke fastprisavtaler igjen i de sørlige kraftregionene. Da blir det spotpris for de som skal ut i markedet.

Sjekk strømpris.no

Forbrukerrådets egen tjeneste der de har samlet alle avtalene og det er enkelt å sammenlikne. Selve byttet er gjort på få minutter. På bytt.no kan du teste strømavtalen din. En robot analyserer avtalen mot andre strømavtaler i markedet.

Lang garanti sikrer prisen

Lang prisgaranti betyr at selskapet ikke kommer til å endre verken påslag eller fastledd i den perioden garantien varer. Flere selskaper tilbyr fra ett-tre år.

Ikke bundet

Selv om du velger avtale med prisgaranti, har du ikke bundet deg. Har du lyst til å bytte selskap eller fastprisavtale, står du fritt til å gjøre det.

Prøver å vinne deg tilbake

Når du har byttet strømavtale, skjer det ofte at det opprinnelige strømselskapet ditt ringer for å vinne deg tilbake som kunde. Da er det viktig å huske: Ikke inngå avtaler via telefonsalg.

Kontroller forbruket ditt

Den billigste strømmen er den du ikke bruker.

Hva slags strømavtale har du? Spotpris Variabel pris Fastpris Vet ikke Vis resultat

– Kunder er fortvilet og forbannet

Også Huseiernes Landsforbund har fått rekordmange henvendelser om variable strømavtaler den siste tida.

– Kundene er fortvilet og forbannet, og føler seg utnyttet og lurt når de har stolt på rådene og lovnadene de har fått av strømselskapet, sier Linda Ørstavik Öberg, energipolitisk rådgiver i Huseierne.

Oppslagene viser at strømbransjen fremdeles har en vei å gå med å være redelige med kundene sine, påpeker hun.

MANGE REAGERER: – Den siste tiden har vi fått rekordmange henvendelser om variable strømavtaler, sier energipolitisk rådgiver i Huseiernes Landsforbund, Linda Ørstavik Öberg.

– Først og fremst bør man forby salg av strøm på døra, i butikken og på telefon, sier Öberg.

Norske myndigheter bør også ta dette på alvor og sørge for en strengere regulering av strømmarkedet enn i dag, mener hun.

– Men dette er også en kraftig påminnelse for strømkundene om hvor viktig det er å følge med på egen strømfaktura og -avtale, sier Öberg.

Får kritikk for dårlig informasjon

Forbrukerrådet opplever at folk synes det er vanskelig å finne ut hva de skal velge, men også hvilke avtaler de har.

Strømselskapene har lenge fått kritikk for dårlig informasjon og vilkår i avtalene, forteller Iversen.

– Vi følger veldig nøye med og samarbeider tett med Forbrukertilsynet på strømmarkedet. Målet er at det skal være trygt og enkelt å være strømkunde i Norge, sier Iversen.

Tror mange vil slutte med avtalen

Energi Norge tror ikke det er nødvendig med et forbud. Mange leverandører vil selv slutte med avtalen etter hvert, tror interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen.

– Variable avtaler har slått negativt ut i høst fordi prisen har falt brått. De nye reglene om varsling på 30 dagers tid vil gjøre det mer utfordrende. Vi tror mange leverandører nå vil slutte med dette produktet etter hvert, sier Ulf Møller, næringspolitisk rådgiver i Energi Norge.

SLUTTE MED: Når prisen gikk opp i fjor høst, var det mange som kom godt ut av variable avtaler på strøm. Nå tror næringspolitisk rådgiver i Energi Norge, Ulf Møller, at mange leverandører vil slutte med avtalen. Foto: Caroline Roka/Energi Norge

Energi Norge ønsker å forby salg av strøm på døra og gatesalg.

Dette vil de jobbe med gjennom sertifiseringsordningen Trygg strømhandel.no, som skal sikre god kvalitet i arbeidet med salg av strøm.

De tar kritikken om dårlig informasjon på alvor.

Når det gjelder telefonsalg ønsker Energi Norge at salg fra callsenter teipes for å kunne dokumentere i ettertid at selgeren ga kunden all nødvendig informasjon.

Også salg i butikk har svakheter, mener de.

– Det er krevende at alle som jobber der har nødvendig opplæring til å forstå avtalene og selge dem på en god måte, sier Møller.