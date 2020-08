Forberedt på rettssak mot Karpe

Våren 2018 kjøpte gruppa Karpe det gamle praktbygget Festiviteten gjennom sitt selskap Vi er best AS.

Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid og Chirag Rashmikant Patel betalte 11 millioner kroner for eiendommen.

To år etter at Karpe kjøpte bygningen, holder de fortsatt tilbake én million kroner av kjøpesummen.

Det var TA som først omtalte saken.

– Skuffende

I overdragelseskontrakten avtalte partene en del utbedringer som skulle gjøres før Karpe overtok. Én million kroner ble holdt tilbake som garanti.

Ifølge selger, Festiviteten AS, er utbedringene gjort. De venter fortsatt på pengene.

– Jeg synes det er veldig skuffende, sier styreleder Thore Andreassen til NRK.

Da eiendommen ble solgt til rapgruppa gjensto det ett punkt igjen på lista over utbedringer.

Ifølge Andreassen tok det tid fordi brannvifter til trappeoppgangene måtte spesialbestilles.

– Det er der skoen trykker. Men i tillegg har de funnet mange andre feil. I et bygg fra 1891 kan du finne feil hele tiden hvis du leter.

Det er dette bygget i Skien konflikten dreier seg om. Foto: Britt Boyesen / NRK

Komfortabel med rettssak

Konflikten handler nå om feil rapperne oppdaget etter de overtok. Disse manglene skal ikke være omtalt i overdragelseskontrakten.

I tillegg til å gå ned to millioner kroner i prisen for at Karpe skulle gjøre jobben videre, fikk gruppa storkjøkkenutstyr og inventar verdt flere hundre tusen kroner.

– Til og med dette ville de ha økonomisk kompensasjon for å reparere på. Det blir så dumt og trist.

Nå regner styrelederen med at det blir rettssak. Han sier at Karpe vil ta ut stevning for å beholde millionen.

– Ingen vil vel ha rettssak. Men er det en rettssak jeg er komfortabel med å gå i, så er det denne.

Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid og Chirag Rashmikant Patel. Foto: Akam1k3

Håpet på kultur i bygget

Festiviteten stod ferdig som Skiens nye kulturhus i 1891. Da rapduoen overtok bygget var det mange som hadde forhåpninger om at kulturen igjen skulle blomstre der.

Andreassen sier at de hadde flere interessenter til bygget. De fikk andre bud som var nærmere prisantydning på 13 millioner.

Men Karpe var sterkt ønsket. Styret i Festiviteten AS hadde tro på at de kunne få til noe positivt i byen.

– Vi synes det var veldig stas at det var dem. Vi håpet de ville ta stafettpinnen og drive kultur videre.

I løpet av sine seks år som eiere skapte Festiviteten AS liv i bygget igjen. Det ble brukt til teater, bryllup og konfirmasjoner, danseskole, restaurant og yoga.

– Jeg er mest lei meg for at bygget, som begynte å blomstre, nå ligger dødt og bare brukes av noen få. Vi hadde fått det i gang. De lovet å drive videre på samme måte. Sånn gikk det jo ikke.

Store opplevelser

Da Karpe lanserte planene for Festiviteten i Skien var de klare på at det var en del av en større plan.

– Dette bygget gir muligheter for opplevelser. Store opplevelser. Det er her planen og albumet SASPLUS og SAS PUSSY kommer inn. Ikke minst prosjektet SAS Skien, sa Magdi til Varden i 2019.

Til NRK skriver duoens manager, Limita Lunde, følgende på epost torsdag:

– Dette dreier seg om mangel ved overdragelse av fast eiendom. Utover dette ønsker vi ikke å kommentere saken.

Lunde er daglig leder i Little Big Sister AS, som altså svarer på vegne av Karpe.