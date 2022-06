SISTE: Tre personer skadet i alvorlig ulykke på E16 ved Sundvolden i Hole. En enslig bil skal ha kjørt ut ved Garntangen. Veien vil bli sperret, og det er store trafikale utfordringer på stedet, skriver politiet.

– E16 stengt i begge retninger. Det er enorme køer, veitrafikksentralen er varslet og det vil komme omkjøring. Det er bom stans. I den utfartsdagen som vi er midt oppe i nå så vil dette ha store konsekvenser for å ta seg forbi stedet. Her vil det ta lang tid før man kan passere. Omkjøring vil komme så fort veitrafikksentralen er på plass, sier operasjonsleder Trond Egil Groth, til NRK rett før klokken 17.00.

Tre personer skal være skadet og ulykken er foreløpig definert som alvorlig. Luftambulansen har akkurat ankommet ulykkesstedet, melder politiet klokken 16.50.

Det er omkjøring for personbiler på fylkesvei 2850, Åsaveien. Omkjøring for større kjøretøy via E18 Drammen, E134 Hokksund og riksvei 350 forbi Vikersund.

Ingen av de tre i bilen sitter fastklemt, men politiet kan foreløpig ikke si noe mer om skadesituasjonen til de involverte.

Stor utfartsdag

Andre steder i landet er det er det stor utfart i pinsetrafikken. Sørover kan det bli lange køer på E18.

Det er bare å forberede seg på at bilturen går saktere enn normalt.

– Vi forventer at det blir mye trafikk og kø sørover nå som det er meldt fint vær og det er langhelg, sier trafikkoperatør Ole Martin Nilsen ved Vegtrafikksentralen sør.

Det er spesielt på E18 ved Langangen i Porsgrunn og i Bolstadtunnelen ved Sande i Vestfold at Vegtrafikksentralen forventer saktegående trafikk.

Klokken 16.30 melder de om 20 minutter forsinkelse mellom Tranby og Drammen, 10 minutter forsinkelse etter Bolstadtunnelen og 30 minutter forsinkelse mellom Larvik og Bamble.

I Oslo-området er det enn så lenge ikke meldt om betydelige forsinkelser.

KRITISKE PUNKT: På E18 ved Langangen og ved Grenlandsbrua/Kjørholt blir det omkjøring og innsnevring i forbindelse med byggingen av ny E18 i sommer. Her kan det til tider bli heftige køer.

Den siste tida har det vært lange køer ved Langangen i Telemark i forbindelse med veiarbeid og trafikkulykker.

– Vær tålmodig, reis på andre tider eller vurder en annen rute, oppfordrer trafikkoperatøren.

Det gjorde en familie fra Drammen, på vei til Dyreparken i Kristiansand.

– Vi hadde muligheten til å ta oss fri og visste det er mange som skulle ut i pinsen, sier Barbro Moen Thorsvik, ved Lasses veikro på Stathelle ved Porsgrunn.

– Kjedelig, slitsomt og litt gøy, sier datteren Gyda, og sier hun i hvert fall er glad hun slapp å gå helt til Dyreparken.

Familien Moen Thorsvik tar en pust i bakken på vei til Kristiansand. Foto: Kurt Inge Dale / NRK

Bemannet opp

Vegtrafikksentralen ber bilistene være årvåkne.

– Da er det viktig å være oppmerksom og følge med i trafikken fordi det brått kan bli stopp foran, slik at man ikke kjører på andre biler, sier Nilsen.

Viking redningstjeneste sier de har bemannet opp for ekstra trafikk.

– Dette gjelder ikke minst E18 sørover som allerede forrige helg bar preg av ekstra sommertrafikk og dette er også ventet denne helgen, sier markedsdirektør Sjur Jensen Bay.

Skrekken kan være strømtomme elbiler, men de har sett relativt få tilfeller av det, opplyser Bay fredag ettermiddag.

– For de aller fleste går turen heldigvis greit, om enn saktegående. Folk er også generelt flinke til å vurdere situasjonen, sier han.