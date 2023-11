Saka samanfatta Ekspander/minimer faktaboks Saka samanfatta: Sp-politikar Chase Alexander Jordal meiner valet om frivillig barnløshet er egoistisk og livsfiendtleg.

Han ber media om å droppe saker om unge som vel å ikkje få barn.

Jordal meiner dette kan normalisere barnløshet, noko som ikkje er bra for samfunnet.

Han avviser argument om at fleire barn vil påføre klimaet ekstra belastning på grunn av overbefolkning.

Ingrid Liland, nestleiar i MDG, er ueinig med Jordal og meiner politikarar ikkje bør synse om personlege val om å få barn.

Liland meiner det er viktig å ta folks bekymringar på alvor, utan å legge seg opp i deira personlege val.

Sanna Kristine Laksholm (26) har stått fram som frivillig barnløs og vurderer å sterilisere seg for klimaet.

Det har aldri vorte fødd færre barn per norske kvinne enn no.

Det tek også lengre tid før foreldre får sitt første barn, viser tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Fleire politikarar har oppmoda kvinner til å føde fleire barn og byrje tidlegare.

For fire år sidan brukte Erna Solberg nyttårstalen sin til å oppmode nordmenn om å få fleire barn. Årsaka er at det fødast for få barn i Noreg til at den norske velferdsmodellen kan haldast oppe på dagens nivå.

Ber media droppe saker om frivillig barnløyse

Sp-politikar i Midt-Telemark, Chase Alexander Jordal, nøyer seg ikkje med oppmodingar.

I ein kronikk i kulturavisa Subjekt, skriv han at media ikkje burde lage saker med unge som fortel kvifor dei vel å ikkje få barn.

Han meiner eit val om barnløyse er unaturleg og livsfiendtleg, og at dei er ekstremt farlege i eit samfunnsperspektiv.

– Eg trur personane ikkje ønskjer å få barn av diverse årsaker, men så seier dei at det er med tanke på klimaet. Handlinga ein gjer kjem kanskje av at ein ikkje har lyst, ikkje gidd eller kva det måtte vere.

Jordal sit i kommunestyret og formannskapet for Senterpartiet i Midt-Telemark. Han meiner politikarane har mange høve til å stimulere til fleire barnefødslar.

I tillegg ønskjer han at media ikkje fortel historier om dei som vel å la vere å få barn.

– Det kan normalisere noko som eigentleg ikkje er bra for samfunnet, meiner han.

Mange argumenterer med at det å få mange barn vil påføre klimaet ekstra belastning fordi overbefolkning av kloden er eit stort klimaproblem.

Det trur han ikkje på.

– Skal ein gjere ei slik ofring, må ein ofre noko ein har lyst på. Eg trur dei fleste som påstår dette, eigentleg ikkje ønskjer barn fordi dei ikkje ønskjer det. Så forkleder dei det som ei moralsk handling for klimaet.

Bør mediene droppe historier om de som velger å la være å få barn? Ja Nei Vis resultat

– Respekterer du ikkje valet andre tek om å ikkje få barn?

– Om personar vel å ikkje få barn fordi dei meiner at barna vil bli fødd i ei verd med ein klimakatastrofe, eller sjølv blir bidragsytarar til auka forureining, så er det livsfiendtleg i den rette forstanden til ordet.

Frivillig barnlaus

Sanna Kristine Laksholm (26) er ein av dei som har stått fram som frivillig barnlaus.

Ho vurderer å sterilisere seg for klimaet.

– For min del kjennest det feil å setje eit menneske til verda i ei verd der vi ikkje viser tydeleg respekt for at nokon kjem etter oss, seier ho til NRK.

Sanna Kristine Laksholm (24) vil sterilisere seg for klimaet. Foto: Johanna Hauge / NRK

Ho synest Jordals argumentasjon om nasjon og stat er ei nasjonalistisk tilnærming til spørsmålet.

– Vi blir jo ikkje tomme for folk i verda.

– Eg vil seie vi er egoistiske no, og tek alle ressursane. Så kan han seie at eg er egoistisk, fordi eg ikkje vil bekymre meg for at barna mine ikkje har nok ressursar i framtida.

– Å få barn er ikkje eit ønske hos alle menneske

Ingrid Liland, nestleiar i MDG, er også usamd med politikaren i Midt-Telemark.

– Politikarar skal ikkje synse om dei personlege vala folk tek om å få barn eller ikkje. Politikarane sin jobb er å sørgje for at vi har eit fint samfunn for barn å vekse opp i, seier ho til NRK.

Ingrid Liland, nestleiar i MDG, er usamd i utspelet frå Chase Alexander Jordal. Foto: Mari Reisjå / NRK

Ho meiner politikarar må ta folks bekymringar på alvor, utan å leggje seg opp i deira personlege val om å få barn.

Liland synest det er vanskeleg å sjå kvifor media ikkje skulle fortalt historier om temaet.

– Å få barn er ikkje eit ønske hos alle menneske i befolkninga, og det er heller ikkje ei moglegheit for mange. Eg trur historiene til media er med på å bryte ned tabu.