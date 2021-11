Statens havarikommisjon startet sine undersøkelser på ulykkesstedet tirsdag ettermiddag. Onsdag fortsetter undersøkelsene.

– I løpet av dagen vil vi dokumentere vraket enda grundigere enn det vi gjorde i går, og får kategorisert vraket. Så tar vi med oss vraket tilbake til havarikommisjonen.

Det forteller direktør for luftfartsavdelingen i Statens havarikommisjonen, Kåre Halvorsen.

Det var tirsdag formiddag at et småfly styrtet i Larvik. Flyet var tilknyttet Pilot Flight Academy, og en instruktør og to studenter mistet livet i ulykken.

VAKTHOLD: Området rundt ulykkesstedet er sperret av. Politiet holdt også vakthold gjennom natta. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Snakker med vitner

Når havarikommisjonen har undersøkt vraket på stedet, fraktes delene ut med helikopter. Deretter blir de kjørt til Kjeller for nærmere undersøkelser. Halvorsen mener det trolig er vanskelig å finne svar på hva som har skjedd på ulykkesstedet.

Flyet har heller ingen blackbox, men det er enheter i flyet som registrerer data, forteller Halvorsen.

– Det har vært et veldig kraftig sammenstøt med terrenget, og det har vært brann etterpå. Gitt sånn som ulykkesstedet ser ut, så har vi vel ikke så veldig store forhåpninger om å finne noe der.

VANSKELIG: På grunn av det kraftige sammenstøtet med terrenget er det utfordrende å finne svar på ulykkesstedet forteller direktør for luftfartsavdelingen i Statens havarikommisjonen, Kåre Halvorsen (arkivbilde). Foto: Kristina Kalinina / NRK

Han sier videre at en viktig del av jobben nå, er å snakke med vitner og de som har hatt noe med flygingen å gjøre.

– Der ligger det nok mye informasjon for oss vil jeg tro.

– Ta kontakt

Det var et vitne som i går meldte fra om ulykke til nødetatene. I løpet av tirsdagen meldte flere vitner seg til politiet forteller politistasjonssjef i Larvik Tor Eriksen.

ØNSKER INFORMASJON: Politistasjonssjef i Larvik Tor Eriksen, oppfordrer de som mener de kan ha informasjon om ulykken om å ta kontakt. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Det har meldt seg en del vitner, men er det flere der ute som har informasjon de mener kan ha interesse for politiet, så er det bare å ta kontakt med oss. Vi følger opp all informasjon vi kan komme over.

Han legger til at det er politiet som leder etterforskningen, men at de har et godt samarbeid med havarikommisjonen som har ekspertise på området. Kripos er også inne med sine eksperter.

– Vi har et stort etterforskerteam, som jobber aktivt med saken i dag og videre fremover, sier Eriksen.

Sterkt preget

Tirsdag kveld var det minnestund ved pilotskolen på Torp.

En sterkt preget Frode Granlund, grunnlegger av Pilot Flight Academy forteller at mange var samlet på skolen.

– Det var sterkt. Det var vel 150 mennesker som var der.

PREGET: Frode Granlund, grunnlegger av Pilot Flight Academy, forteller at onsdagen brukes til å være sammen og bearbeide det som har skjedd. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

– Hvordan har studenter og ansatte det nå?

– Jeg tror vi alle er der at det er vanskelig å finne ord. Jeg tror vi bare finner den trøsten vi kan i å være sammen. Det er bare sorg og fortvilelse.

All undervisning er satt på vent på skolen, men Granlund sier den vil tas gradvis opp utover i uka og neste uke. Dagen i dag går først og fremst til å være sammen og bearbeide.

– Vi skal få litt veiledning fra kriseteamet, og det er vanskelig, sånn som i går å finne ord, men jeg tror vi har godt av å få litt hjelp av profesjonelle til å håndtere og bearbeide dette.

Pilotskolen har flere fly av samme typen som styrtet. Granlund har ikke fått noe beskjed om at disse ikke kan brukes som normalt når undervisningen tas opp igjen.