Det er allerede vått og det skal bøtte ned de neste dagene. På Sørlandet blir det verst.

– Der kan det komme 20 millimeter med regn både i dag, men også i morgen, forteller vakthavende meteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt.

Og i noen områder skal det regne enda mer.

Det er vått på Sørlandet og Østlandet. Sekk kummer og stikkrenner, og hold deg unna elver og bekker med stor vannføring, er anbefalingen fra NVE. Foto: H. Philip Hofgaard / NRK

Kan bli opp til 50 mm

Særlig i indre strøk og på Sørlandet kan det bli ekstra ille.

Der kan det bli opp til 50 millimeter. Det tilsvarer 50 liter vann per kvadratmeter, og er nok vann til å skape overvann.

HØSTVÆR: Dette er vanlig, forventet høstvær, sier vakthavende meteorolog, Martin Granerød. Foto: Kamilla Pedersen / met.no

Dette kan bli et problem hvis vannet ikke får renne fritt, advarer Granerød.

– Særlig i områder hvor det ligger mye løv over kummer og sluk, som gjør at ikke vannet kan renne unna. Da gjelder det å fjerne dette.

Det blir stort sett skyet i hele landet, og utrygt for regn eller yr de fleste steder.

I høyden kan nedbøren falle som snø.

– I fjellet er temperaturen lav nok til at mye av denne nedbøren faller som sludd og snø, sier Granerød.

Hvor nedbøren vil komme som snø og hvor den vil komme som regn, vil trolig variere litt.

– Særlig nå på dagtid kan det være at nedbøren kommer som regn. I løpet av kvelden og natta vil temperaturen gå noe ned, og med det også snøgrensa. Den vil nok ligge fra 1000 til 1400 meter over havet. Ikke kjør med sommardekk, sier Granerød.

I morgentimene torsdag veltet et vogntog på rv. 7, like vest for Haugastøl. Også på de andre hovedfartsårene mellom Øst- og Vestlandet ligger det snø, opplyser Granerød.

Det er vanskelige kjøreforhold på rv. 7 over Hardangervidda, med snø og sterk vind. Foto: Statens vegvesen

Men på lørdag er det lov å håpe på å se solen igjen.

Helt vanlig høstvær

Lavtrykket vi opplever nå er ikke noe spesielt, skal vi tro meteorologen. Det er tross alt høst, og regnværet er som forventet.

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut flomfarevarsel på gult nivå. Det tilsvarer moderat fare.

Konsekvensene kan bli lokale oversvømmelser og erosjonsskader i bekker og mindre elver.

Rådet er å sjekke kummer og stikkrenner, og holde seg unna elver og bekker med stor vannføring.

Regnvær er godt nytt for vannmagasinene. Nye tall fra NVE viser at fyllingsgraden nå er på 76,5 prosent, noe som er en økning på litt over én prosent den siste uken.

Her kan du se hvor mye vannstanden har økt fra 28. september til 3. november i Sundsbarmvatnet i Telemark.

Kan få konsekvenser

Forsikringsbransjen forbereder seg på skader etter nedbørsperioder som denne.

– Vi følger tett med på varslene, og tar imot det som måtte komme. Vi er alltid i beredskap når disse varslene kommer, sier kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige.

ANBEFALER TILTAK: Kommunikasjonssjef i Gjensidige, Bjarne Aani Rysstad anbefaler at du sjekker stikkrenner og kummer. Foto: Mats Stordal / Gjensidige

Også Rysstad råder folk til å gjøre hva de kan for å begrense skadene, men legger til at det ikke er mulig å sikre seg mot alt.

Kjellere som er fullt innredet og påkostet fylles med vann, og det får så klart konsekvenser.

– Da må en rive opp og tørke og bygge nytt.

– Kan utbetalingene bli forkortet dersom en ikke har rensket skikkelig opp før høstværet?

– Stort sett vil folk få fullt oppgjør. Har man ikke gjort noen tiltak kan det i ytterste konsekvens få noen følger for erstatningen. Men i hovedsak så vil denne typen skader bli dekket fullt ut, avslutter Rysstad.