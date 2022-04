Fredag ettermiddag tok Marte Hillesdal med seg to av sine fire Cocker spaniels på tur på Vågslid på Haukeli.

Sola strålte på høyfjellet, og turen varte i rundt tre timer.

Senere på kvelden så hun at Flip, den ene av hundene, knapt åpnet opp øynene.

– Hun hadde vondt og ville bare ligge i ro, og hun vegret seg for å gå ut i lyset, sier Hillesdal.

Hun ringte veterinær og fikk raskt medisiner.

Flip hadde blitt snøblind.

– Det kan gjøre så vondt at hunden kan klore opp seg selv i øynene, sier veterinær og driver ved Fjellveterinæren på Haukeli, Oddrun Runde.

Eier Marte Hillesdal og hunden Flip. Foto: Anette Marie Haugestad

Flere tilfeller

Runde forteller at de siste tre helgene har det vært flere hunder inne på klinikken med snøblindhet.

Symptomene på snøblindhet hos hund kan være:

Røde øyne

Hunden kan knipe med øynene

Hunden kan slutte å spise og vise at de er påvirket

Hunden kan se bort fra lyset

Veterinæren forteller at om eiere oppdager noen av disse symptomene, er det viktig å få tak i medisiner, hvis ikke kan det bli betennelse i øynene.

Hun anbefaler å gi medisiner og ikke la det gå over av seg selv, siden hunden kan ha veldig vondt.

SNØBLIND: Fjellveterinær Oddrun Runde fortelelr om flere tilfeller av snøblinde hunder de siste ukene. Foto: Morten Bjerk/Picasa / Picasa

Solbriller på hund

Veterinæren har flere råd for å forebygge snøblindhet for hunden.

Et av dem er å bruke solbriller på hunden.

Dette får man kjøpt på nett og hos enkelte veterinærer og dyrebutikker.

– Hvis vi har lyst til å ta på solbrillene, så er det akkurat like skarpt for dem, sier hun.

Det er også en ide å tilrettelegge skygge for hunden i pauser, eller å gå tur på morgen eller kvelden når lyset er mildere.

– Og nysnø der snøen er veldig hvit, gjør også at det blir verre, sier Runde.

Hun legger til at enkelte raser er lettere eksponert for å få snøblindhet.

– Cocker spaniel og Schäfere har lettere for å få dette, sier hun.

Friskmeldt

Hunder som blir snøblinde kan ifølge veterinæren bli helt friske igjen.

Flip har allerede blitt mye bedre etter at hun fikk medisiner. Hun blir likevel holdt borte fra lys et par dager til for å være helt sikker.

Den andre hunden som var med på tur fikk ingen symptomer.

Hillesdal har ikke hørt om snøblindhet på hunder før, men sier at hun absolutt skal være oppmerksom på dette fremover.

– Og så blir det vel et par solbriller på hun her etter hvert, sier hun.