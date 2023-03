Det er ikke meldt om alvorlig personskade ved noen av tilfellene.

Det er imidlertid glatt føre på flere veier som følge av snøfallet natt til mandag.

– Det har kommet nedbør i hele distriktet, og vi anmoder at trafikantene tar hensyn til snøfallet – og tilpasser farten etter forholdene, uttaler Sørøst politidistrikt på Twitter mandag morgen.

Frontkollisjon i Rendalen

En person skal være alvorlig skadd, etter at to personbiler frontkolliderte på fylkesveg 30, Gamle Kongeveg sør for Åkrestrømmen i Rendalen. Ulykken skjedde litt over klokka sju i morges.

Luftambulansen var tilkalt, men dårlig vær gjorde at den ikke kunne hjelpe til.

Det skal ikke ha vært glatt på stedet, ifølge politiet i Innlandet.

Henger i grøfta

I Larvik sliter et vogntog på glatta i Brunlanesveien. Ifølge politiet sitter vogntoget fast. Det fører til noen trafikkproblemer.

På fylkesvei 64 mellom Molde og Eide har et vogntog kjørt av veien et par hundre meter nord for Malmefjorden sentrum. Hengeren ligger i grøfta, mens selve trekkvogna står delvis på veien.

Det skal være mulig å passere, ifølge Statens vegvesen.

Sliter på nysnø

Det har allerede vært flere ulykker på E18 mandag morgen.

Det er varslet om saktegående trafikk flere steder.

Klokken 07.45 melder politiet at de har rykket ut til E-18 sørgående Ved Jensvoll utenfor Drammen. Der sliter et vogntog med nysnøen og står med bakparten delvis ut i den ene vegbanen.

– Obs, obs til andre trafikanter, skriver politiet på Twitter.

Trafikkuhell på E18 og E6

På E18 ved Vækerø i Oslo retning mot Drammen ble det redusert fremkommelighet på grunn av et trafikkuhell, opplyste Vegtrafikksentralen sør ved 07.45-tiden. Rundt klokka 09.00 var stedet er ryddet, men det kan ta litt tid før køene løser seg opp.

På E6 i Sarpsborg er det et trafikkuhell i sørgående retning mellom Eidettunnelen og Lekevollkrysset, ifølge en tipser. Venstre felt er sperret. En lastebil har kjørt i midtrabatten.

Tre ulykker på en halvtime

Ved Mølledamsbrua på E18 i Sande snurret en bil rundt og kolliderte med et annet kjøretøy like etter klokken 07. Tre personer var involvert i ulykken, men ingen ble alvorlig skadde.

Bare minutter tidligere smalt det ved Bommestad i Larvik, der en bil kjørte i autovernet på samme hovedvei. Ingen personer ble alvorlig fysisk skadet.

06.45 smalt det ved Sundbyveien i Bamble, der et kjøretøy kjørte av veien.

Det er ikke meldt om personskade ved dette tilfellet heller, men en lyktestolpe fikk hard medfart på stedet.

Ber bilførere holde avstand

Stian Molteberg, trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen sør, forteller om krevende føre.

– Det er grei flyt, men i forbindelse med enkelte trafikkuhell oppstår det litt kø. Hold avstand og ta det med ro, er hans oppfordring.

Vegtrafikkensentralens område er fra Agder til Oslo.

Han sier mannskaper er ute og brøyter, salter eller strør sand.

– Folk må være forberedt på brøytetog på E18 der 2–3 brøytebiler kjører sammen. Da må man holde seg bak og ikke kjøre forbi. Det kan skape farlige situasjoner.

På E6 fra Oslo mot Moss er et vogntog berga i Nordbytunnelen. Men litt lenger sør sto et annet vogntog som også måtte berges.