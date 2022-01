Flere restauranter og hoteller bekymret: – Situasjonen er kritisk

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Situasjonen for oss er kritisk, vi må søke statslån for å drive videre, sier daglig leder Robert Lind i Øya spiseri og Becks brasseri & bar.

Omkring 25 ansatte er permittert og tre restauranter er stengt.

– Vi har utgifter på permisjonspenger på nærmere 500.000. Vi søker all støtten vi kan få. Vi må nok ha noen hundre tusen, kanskje millioner for å drifte videre, sier Lind.

Øya spiseri ligger i Porsgrunn.

– Blir hjemme

498 bedrifter, små og store, har besvart NHOs medlemsundersøkelse som ble sendt ut i januar. 71 prosent omtaler markedssituasjonen sin som dårlig.

– Det har vært en avkorta og vanskelig julebordsesong, sier styreleder Jorunn Isaksen NHO Reiseliv Sør-Norge.

Hun sier skjenkestoppen påvirker mange bedrifter. Ikke bare de som driver på natta.

– Det viser seg at mange heller velger å være hjemme for å ta et glass vin til maten. Alle restauranter og spisesteder merker nedgang.

Isaksen mener kompensasjonsordningene er uklare.

– Det er vanskelig for bedriftene å vite hva som gjelder for deres bedrift, sier hun.

Stenger dørene for andre gang

Lars Arne Straand, direktør Straand hotell i Vrådal, merker godt at færre besøker hotellet.

For andre gang i løpet av 150 års drift, stenger hotellet dørene.

– Vi ser at reiselysten og aktiviteten har gått vesentlig ned i forbindelse smittebølgen vi nå er inni. Det er dramatisk når gjestene uteblir, sier Straand.

Hotellet jobber på spreng for å forberede seg til hverdagen normaliserer seg.

– Støtteordningen har ikke truffet oss supergodt, men vi har fått litt da, sier Straand.

STRAAND: Hotellet brukes til kurs, konferanser og turisme. Foto: Wiuff og Nørgaard

Lover fortsatt hjelp

Næringsminister Jan Christian Vestre sier til NRK at regjeringen har lagt fram 20 økonomiske tiltak for å bidra til å holde hjulene i gang.

– Når vi har laget støtteordninger, har vi også tenkt på reiselivsnæringen og deres behov. Heldigvis ser vi at de ordningene vi har opprettet på flere områder, treffer reiselivet godt.

Vestre lover å fortsette å hjelpe bransjen gjennom den tøffe tiden.

– Regjeringen kommer ikke til på opprettholde smitteverntiltak som rammer næringslivet lenger enn det som er helt nødvendig.