Flere personer kjørt til sykehus etter arbeidsulykke i Skien

De to skadde er kjørt til sykehus i ambulanse. Skadeomfanget er foreløpig ikke kjent, men de betegnes som alvorlig skadd.

– Ulykken har skjedd i forbindelse med lossing av byggelementer fra en semitrailer, opplyser Ottar Steinstø, operasjonsleder i Sørøst politidistrikt.

Et element på flere tonn har falt over de to personene på stedet.

Hendelsen skjedde ved en byggeplass.

Ulykken har skjedd på Kjørbekk i Skien

– De var begge bevisste da de ble kjørt bort, sier Steinstø til NRK.

Nødetatene er fortsatt på stedet for å få bedre oversikt over hva som har skjedd.

Det er to menn som er skadet. Den ene skal være i 40-årene. Den andre i 60-årene.

Politiet fikk melding om ulykken like etter klokken 15.