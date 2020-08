I helgen strømmet folk til et nyåpnet tivoli et steinkast unna hjemmebanen til Odd i Skien. Kommuneoverlegen godkjente søknaden fra Axels tivoli om å holde åpent i litt over en uke på Stevneplassen i byen.

Kommunen sier at tivoliet ikke har noen maksgrense for antall folk inne samtidig.

– Men de skal vurdere selv hvor mange det er forsvarlig å slippe inn, at man holder avstand på en meter og at de driver forsvarlig smittevern. Området inne på Stevneplassen er ganske stort, så det vil være over 200 personer der, sier kommuneoverlege i Skien Trude Belseth Sanden til NRK.

Regjeringen som har åpnet opp

På hjemmebanen til Odd og andre eliteserieklubber, har retningslinjene fra regjeringen hindret dem i å ha flere enn 200 tilskuere, på grunn av smittefare.

– Nå er det ikke kommunen som har tillatt tivoli, det er regjeringen som har åpnet opp for forskjellig type virksomheter, sier Sanden.

– Hva tror du er mest skummelt, dra på tivoli eller dra på fotballkamp?

– Jeg tror ikke jeg skal uttale meg om det, sier hun og ler.

Daglig leder i Odds ballklubb, Einar Håndlykken på plass på Axels tivoli som er bare et steinkast unna Odd stadion. Foto: Martin Torstveit / NRK

Vil ha flere tusen på tribunen

Ulikhetene i restriksjonene, i deres eget nabolag, provoserer Odds ballklubb.

– Jeg reagerer på at dette er lov, mens vi som har 11 000 seter på stadion, bare får bruke 200 av de, sier daglig leder i klubben, Einar Håndlykken, til NRK inne på tivoliet.

– Hele kultur-Norge må forholde seg til regelen om 200 personer, folk reiser til Spania og på harrytur. Breddefotballen er ikke åpnet, men tivoli er åpent. Det er helt utrolig at det ikke er en større sammenheng i tiltakene, sier han.

På klubbens arena er det 11 innganger og Håndlykken mener de kan ha flere tusen inne på stadion og samtidig overholde reglen om en meter avstand mellom folk.

– Vi kan sprite folk, vi kan teste folk for feber før de kommer inn og vi kan gjøre det på en mye grundigere måte enn det som blir gjort andre steder i samfunnet. Vi blir holdt igjen og det er helt uforståelig, sier han.

Raja ser at det er plass

Kulturminister Abid Raja var mandag i møte med eliteserieklubben Bodø/Glimt for å diskutere konsekvensene av koronatiltakene i norsk fotball.

I etterkant av møtet sa Raja til NRK at han håper det kan åpnes for flere tilskuere.

– Jeg ser at det er plass til flere på tribunen og at det er flere felt med forskjellige innganger, med mange klosetter og kiosker. Dette må vi drøfte innad i regjeringen, så vil vi avvente de nye rådene fra Helsedirektoratet om man kan åpne opp for mer enn 200 på tribunen.

Ifølge Raja skal det neste uke være et møte mellom regjeringen og myndighetene om å åpne for flere publikummere eller ikke.