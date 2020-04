Siden midten av mars har det dukket opp store mengder med små plastpellets langs kysten i hele Oslofjorden. Funnene er gjort i områdene mellom Hvaler, Drøbak og Tvedestrand.

Det var lenge uklart hvor plastpelleten kom fra, men nå er trolig mysteriet løst.

– Vi anser det som svært sannsynlig at en skade på en container under sjøtransport er årsak til at det er funnet plastpellets i Oslofjorden, sier Ole Sævild i Sea-Cargo.

PELLETSPRØVER: Rensa pelletsprøver fra Hankø, Tofte og Brunlanes i Larvik. Foto: Anne Lognvik / NRK

Meldt til Kystverket

Skipet, som eies av Sea-Cargo og driftes av Seatrans Ship Management, ble 22. februar lastet med 26 tonn polypropen i Rotterdam i Nederland.

Skipet skulle til Tananger i Norge, men kom ut for uvær natt til 23. februar.

– Mannskapet observerte at det var slått hull på en av containerne om bord, og at polypropen-pellets hadde lekket på dekk og sannsynligvis også til sjø, sier Sævild.

Kystverket i Norge ble samme dag varslet om skaden på containeren og lekkasjen av plastpellets til sjø.

– Det stemmer at vi ble varslet om en skade på et containerskip, men vi koblet ikke det til utslippet Oslofjorden. Skaden skjedde på et skip utenfor Stavanger og meldingen vi fikk ga ikke inntrykk av en stor utslippsmengde, sier Hans Petter Mortensholm, beredskapsdirektør i Kystverket.

Først tirsdag ble de to hendelsene satt i sammenheng.

– Vi ble kontaktet på nytt i går og hadde da et møte med rederiet, sier Mortensholm.

MANGE FUNN: Det er funnet plastpellets på over 250 steder langs kysten i Oslofjorden. Foto: Skjermdump/Oslofjordens friluftsråd

– Tar ansvar for kostnader

Den skadede containeren fra skipet ble satt i land i Tananger den 24. februar. Rederiet opplyser at politiet i tråd med gjeldende regelverk har tatt beslag i den skadede lasten.

Det er politiet som foretar veiing og kontroll av containeren for å klargjøre hvor stor andel av lasten som har havnet i sjøen.

– Vi er nå i dialog med rederiet og forsikringsselskapet. De er innstilt på å ta sitt ansvar for kostnadene ulike aktører har hatt i forbindelse med opprydningen, sier Mortensholm.

BEKYMRET: Sten Helberg i Miljøstiftelsen Elv og Hav. Foto: Shemsi Bunjaku/NRK

Oslofjorden friluftsråd og Miljøstiftelsen Elv og Hav er blant dem som har forsøkt å rydde opp.

Sten Helberg i har i flere uker jobbet med å samle opp de små plastbitene. Det er vanskelig, har han tidligere forklart til NRK.

– Vi rydder så godt vi kan, men dette er i et omfang som gjør at vi nok vil se disse pelletene resten av vår levetid. Ryddingen begynner å bli kompleks fordi bitene ligger blandet med tang og andre ting, fortalte han.

