Lise Hogstad Elvestad satt hjemme i hagen med ettåringen sin på fanget da familiens firbeinte venn kom inn gjennom porten.

Den ellers så lykkelige katten pustet og peste langt mer enn normalt, noe som fikk eieren til å stusse.

Strevde med å puste

– Jeg trodde først han kom slepende med et dyr, men da jeg løfta han opp, luktet jeg at han var dynket i drivstoff, forteller hun til NRK.

«Nusse» er på beina igjen etter at han ble dynket med bensin. Her sammen med eier Lise Hogstad Elvestad. Foto: Robert Hansen / NRK

Elvestad forsøkte først å spyle den stakkars katten, men skjønte fort at pus måtte rett til dyrlegen.

Ved ankomst strevde «Nusse» med å puste. Han fikk umiddelbart hjelp.

– De vasket han og fjernet pelsen på de områdene som var verst, sier hun.

Det første veterinæren ønsket svar på, var om familien holder til på Presterød i Tønsberg. Derfra har det nemlig kommet katter med lignende opplevelser tidligere.

Det kunne Elvestad bekrefte.

– Da anbefalte de meg å anmelde hendelsen, fordi det er det fjerde tilfellet på to år, forteller hun til NRK.

Det synes hun er skremmende.

– Det er jo helt forferdelig. Jeg skjønner ikke at det er mulig å gjøre noe så ondskapsfullt.

Hun håper folk er flinke til å se litt ekstra til kattene sine i sommer.

– Hadde jeg ikke vært hjemme, ville han ikke vært i live i dag, mener Elvestad.

Gjentar seg i samme nabolag

På en nabolagsside på Facebook diskuteres hendelsene heftig. Flere forteller om lignende opplevelser.

Charlotte Skontorps katt døde høsten 2020 etter å ha fått drivstoff over seg i det samme nabolaget. Da hadde den ligget på et dyrehospital i Oslo flere dager.

Charlotte Skontorp har opplevd at to katter er dynket i drivstoff. Foto: Privat

– De ga beskjed om at huden ville løsne fra kroppen, og da ga vi beskjed om at vi ønsket den avlivet. Hun sovnet inn like etter, og slapp flere smerter, sier hun.

Familien skaffet seg en ny katt, men bare syv måneder senere fikk også den samme ublide behandling. Den overlevde, men har senere slitt med astma som følge av hendelsen.

– Jeg har hørt om flere tilfeller i nærområdet. Jeg synes det er ganske utrolig at det går an, sier Skontorp til NRK.

«Amy» ble dynket med drivstoff våren 2021. Det er andre gangen familien opplever dette. Foto: Privat

Familien forsøkte selv å finne ut av hva som hadde skjedd, uten hell.

– Det er jo vanskelig å finne ut av noe slikt, og sikkert ganske vanskelig å etterforske for politiet, sier Skontorp, som anmeldte begge tilfellene.

Kan ende med kjemisk lungebetennelse

Daglig leder ved Evidensia dyrehospital i Tønsberg, Anina Andersen, bekrefter hendelsene. De behandlet også «Nusse» i forrige uke.

– Vi synes jo det er rart at alle tilfellene vi har hatt er innenfor et lite geografisk område, sier hun.

Anina Andersen, daglig leder ved Evidensia dyrehospital i Tønsberg. Foto: Robert Hansen / NRK

Andersen er overbevist om at dette ikke er tilfeldig, og at mennesker står bak.

– En katt oppsøker ikke drivstoff, for dette er en lukt de ikke liker. Dette er ikke katter som har kommet borti noe. De er våte fra topp til tå. Det skurrer litt, mener hun.

Nærkontakt med drivstoff er ofte dødelig for katter om de ikke får behandling, sier veterinæren.

– Katten vil automatisk forsøke å vaske seg ren. Dette sprer seg til slimhinnene, som igjen går til lungevevet. Det kan forårsake kjemisk lungebetennelse, forklarer hun.

Ønsker at sakene blir anmeldt

Etterforskningsleder hos politiet i Tønsberg, Knut Erik Ågrav, bekrefter at saken nylig er registrert hos dem.

– Vi ønsker at slike hendelser blir anmeldt, sier han til NRK.

Saken er oversendt seksjon for økonomi og miljøkriminalitet i politidistriktet.

«Nusse» er heldigvis på bedringens vei.

– De to første dagene var han litt slapp, men tredje dag løp han rett ut igjen, sier eieren lettet.