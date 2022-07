CO₂ i atmosfæren 421 ppm 1,5-gradersmålet +1.01°C Les mer om klima

I fjor døde to hunder etter å ha svømt i Akersvannet i Vestfold. Dødsårsaken var giftige cyanobakterier, også kjent som blågrønnalger.

Nå har Miljødirektoratet funnet den samme typen i 29 innsjøer.

Selv om badevannet kanskje ser innbydende ut, bør du tenke deg om en ekstra gang før du hopper uti.

Innsjøene Miljødirektoratet fant cyanobakterier Ekspandér faktaboks Innlandet/ Viken: Kolbotnvann

Bergsvannet

Haugestadvannet

Hillestadvannet

Vikevannet

Tunevatnet

Bjørkelangen

Skulerudsjøen

Selsvatnet

Falangtjern

Jarenvatnet

Velotjernet

Østtjernet

Steinsfjorden Vestfold/ Telemark: Revovannet

Akersvannet

Borrevannet

Goksjø Rogaland: Frøylandsvatnet

Hålandsvatnet

Mosvatnet

Orrevatnet

Storamos Vestland: Bergsvatnet

Klessvatnet

Lommetjørnet

Vestvatnet

Ystebøvatnet Trøndelag: Lømsen

Vannet kan i verste fall bli så giftig at det kan ta livet av mennesker om en skulle få i seg store mengder.

– Cyanobakterier kan i ytterste konsekvens være dødelig for mennesker hvis vi får i oss veldig mye, men det er lite sannsynlig at man får i seg så mye, sier seniorforsker ved Norsk institutt for vannforskning, Sigrid Haande.

I 2019 og 2021 måtte flere badestrender ved Mjøsa stenges, fordi vannet ble for giftig.

Advarer andre

Steinar Sønseth mistet hunden sin, Sandy, til cyanobakterien i fjor. Han håper at folk forstår alvoret.

– Det er trist at algene fortsetter i år.

Han har sett foreldre som tar med seg barna for å leke i vannkanten, uten å vite hva som skjuler seg i vannet.

Steinar Sønseth ser på det snart ett år gamle advarselsskiltet. Foto: Herman Omland / NRK

Etter at Sønseth mistet hunden sin, satt kommunen opp flere advarselsskilt.

Pass på

Taran Johanne Børnick jobber med miljørettet helsevern i Sandefjord kommune. I fleng nevner hun farene ved bakterien.

Taran Johanne Børnick ved Goksjø i Sandefjord. Dette er en av innsjøene med blågrønnalger. Foto: Herman Omland / NRK

– Denne typen alger kan produsere giftstoffer som kan skade lever. Hvis man puster inn vannsprut, kan man skade lungene. Den kan også skade nervesystemet, og gi allergiske reaksjoner.

Hun understreker at kommunen jobber mye med å dele budskapet med innbyggerne.

Cyanobakterier Ekspandér faktaboks Symptomer på at man kan ha blitt eksponert for cyanobakterier og deres toksiner: Astma

Hud-, øye- og øreirritasjoner

Hoven lever

Kvalme og oppkast

Magesyke

Lungebetennelseliknende symptomer

Nevrotoksiner kan føre til lammelse og død Kilde: Folkehelseinstituttet

– Vi er opptatt av at folk skal lære seg å observere før de går ut i vannet.

Som en del av arbeidet med bevisstgjøringen, har kommunen hengt opp advarselsplakater flere steder.

Advarselsplakaten ved Goksjø. Foto: Herman Omland / NRK

Mye av næringen det er snakk om, kommer blant annet fra overgjødsling. Det siver ofte ned i innsjøen fra landbruket rundt.

Huskeregel

Direktøren for Miljødirektoratet, Ellen Hambro, mener at utviklingen er problematisk.

– Det er svært alvorlig når utviklingen har kommet så langt at giftige cyanobakterier ødelegger økosystemet, og fører til at folk ikke kan bade og nyte sommeren i sitt nærmiljø, skriver hun på direktoratets nettside.

Bakteriene kan være grønne, blågrønne, gulgrønne eller rødbrune.

De er lettest å se når de samler seg i klumper. Men dersom de blir mange nok, kan hele vannet bli farget.

Grønne klumper med cyanobakterier/ blågrønnalger. (Arkivbilde) Foto: Philip Hofgaard / NRK

– En grei huskeregel er at man burde kunne se bunnen på én meters dyp, sier Børnick.

Forventer mer

Miguel Angel Segarra Valls tror at problemet bare kommer til å øke. Han er biolog og vannområdekoordinator i Tønsberg kommune.

Miguel Angel Segarra Valls ved Akersvannet i Sandefjord. Foto: Herman Omland / NRK

– Algene er et naturlig element av økosystemet. Det som vi ser globalt, er at disse giftige blågrønnalgene oppblomstrer hyppigere som følge av økt næringsstoffer i vannet og varmere temperaturer.