Hendelsen oppstod rundt klokka 16:19 tirsdag ettermiddag.

Klokka 17:31 melder politiet at de har kontroll på situasjonen og at ingen personer er skadet.

– Nektet å la seg låse inn

Flere politipatruljer bistod for å få roet ned gemyttene. Åtte innsatte var involvert i opptøyene.

Blant annet dyttet de innsatte senger ut i korridorene, slik at det ble vanskelig for de fengselsansatte å ta seg frem.

Ifølge fengselsleder Robert Holmsen oppstod misnøyet som følge av nye rutiner rundt dagligvarehandel.

– De innsatte nektet å la seg låse inn. Det har vært en dialog med de innsatte, og det har tatt litt tid, sier Holmsen.

Frustrerte innsatte

Da dialogen mellom de innsatte og fengselsbetjentene ikke førte frem ble politiet tilkalt.

Stemningen mellom de innsatte og fengselsbetjentene skal ha vært lite hyggelig, ifølge fengselslederen.

– Det sier seg selv i den situasjonen vi står i. Dette er mennesker som opplever at de har mistet noe som de opplever er verdifullt, forklarer Holmsen.

Det var aldri noen fare for at situasjonen skulle eskalere til å bli en gisselaksjon, ifølge fengselslederen. Det var flere ansatte som jobbet sammen for å komme frem til en løsning med de innsatte.

HAR KONTROLL: Ifølge operasjonsleder Øystein Eikedalen skal ingen være skadet som følge av opprørene. Foto: John-André Samuelsen / NRK

Har gjort skadeverk

Ingen personer kom til skade som følge av hendelsen, og selve aksjonen gikk stille og rolig for seg da politiet kom til stedet.

Situasjonen fremstod først som svært dramatisk, hvor de innsatte skulle ha bevæpnet seg med gjenstander som kunne brukes som slagvåpen.

Disse våpnene så ikke politiet noe til da de kom seg inn i gangene, opplyser innsatsleder Rune Andersen.

– Det var stille og rolig da politiet kom. Vi opplevde ingen motstand, sier Andersen.

Alle de innsatte er nå tilbake på cellene igjen. Ifølge operasjonsleder Øystein Eikedalen har det blitt utført skadeverk inne i fengselet.