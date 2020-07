Flere hundre biler i parkeringskaos ved Gaustatoppen

– Det har gått helt over styr, sier operasjonsleder Trond Egil Groth i Sør-Øst politidistrikt.

Hundrevis av biler har parkert på begge sider av veien for å gå tur til Gaustatoppen.

– Det er desidert verst i området Stavsro og ned mot Rjukan, sier Groth.

Politiet meldte ved 13-tiden at de hadde mottatt flere meldinger om parkeringskaoset.

– En lokal entreprenør sa det var det verste han hadde sett noensinne. Vi besluttet derfor å sende en patrulje, sier operasjonslederen.

KØ: Politiet undersøker trafikksikkerheten langs veien ved Gaustatoppen. Foto: Politiet

Risikerer borttauing

Politiet jobber nå med å få kontroll på stedet ved å kontakte bilførere å be dem om å flytte bilen. Samtidig vurderes det borttauing for bilene som har parkert ulovlig.

– Vi er opptatt av to ting: Det ene er at det ikke skal skje trafikkulykker. Det andre er at utrykningskjøretøy får passere, sier han.

Groth sier flere har parkert på steder der det er merket tydelig med parkering forbudt.

Seksjonsleder Knut Aas ved Rjukan politistasjon oppfordrer turister til å ikke parkere langs veien.

– Veien benyttes blant annet som omkjøringsvei i og med at Tinnsjøveien er midlertidig stengt. Det er derfor viktig at tilreisende benytter seg av tilbudet om skyttelbuss fra Gaustablikk, sier Aas til NRK.

Ifølge Visit Rjukan er beste løype til Gaustatoppen fra Stavsro.

– Reis tidlig

Jenny Helland-Worren fra Fosnavåg gikk til toppen av Gaustatoppen med sine tre barn torsdag morgen.

Hun anbefaler folk å reise på tur tidlig om morgenen.

– Da var det mange ledige parkeringsplasser. Da vi skulle ned fra fjellet i 12-tiden var det ekstremt mange biler langs veien, sier Helland-Worren.

PÅ TUR: Jenny Helland-Worren på tur til Gaustatoppen med barna Sunniva, Sebastian og Viktoria. Foto: Privat

Kaos ved Preikestolen

Onsdag var det også mange turister som hadde tenkt seg til Preikestolen.

Vakter måtte be folk om å dra og heller komme tilbake senere på ettermiddagen, sa Jorunn Stokka, driftsleder hos Stiftelsen Preikestolen.

De lange køene på vei opp til parkeringsplassene ved Preikestolen minket etter et par timer.