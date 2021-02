– Med felleskremering vet du ikke hva du får tilbake. Det har jeg hatt en dårlig opplevelse med før og bestemte meg for at det ikke skulle skje igjen, sier Marianne Elise Methi.

Da hunden hennes, Fant, ble syk og måtte avlives i november, ble kremasjon en del av sorgprosessen.

Som et familiemedlem

Fant fikk en sprøyte av veterinæren på klubbhuset der han pleide å trene. I armkroken til Marianne mens hun sang «You are the sunshine of my life», sovnet hunden inn.

Så ble han pakket godt inn i yndlingskurven og kjørt til krematoriet.

– Hele prosessen gjorde at det ble en god avslutning, i stedet for å dra til dyrlegen og rett ut av døra igjen. Det var ikke noe billig affære, men det var det verdt, forteller Marianne.

URNE: Marianne Elise Methi valgte separat kremasjon for å få asken fra hunden sin tilbake. Mot sommeren skal den spres på et av hennes yndlingssteder fra barndommen. Foto: Privat

Hun har sju hunder og er tre ganger norgesmester i kreativ lydighet.

– Dyrene for meg er familiemedlemmer. Fant hadde en spesiell plass i hjertet mitt, sier hun.

Merker økt pågang

Mens de fleste kjæledyr tidligere ble sendt til felleskremering, merker dyrekrematorier over hele landet økt pågang fra dyreeiere som vil ha separat kremasjon.

– Vi har opplevd en stor økning det siste året. Folk vil gjerne ha dyret sitt hjem i en urne, sier Nina Martinsen ved Dyrekrematoriet Oslo og Akershus.

Bergen smådyrkrematorium anslår en økning på 30 prosent de siste to årene, sier daglig leder Atle Håtuft.

– Før var hunden mer et bruksdyr, men nå er det en del av familien som man blir knyttet til og da blir det tyngre den dagen de må kvitte seg med dem. Da ønsker de ofte å ta vare på asken, forteller han.

BRUKER MER: - Folk bruker mer penger også når hunden skal avlives, i form av kremasjon og urne, smykke eller minnestund, sier Hege Axelson ved Hjertedyr smådyrkrematorium i Drammen. Foto: Privat

Også Hjertedyr i Drammen som startet opp i fjor, merker pågangen.

– Folk bruker mer penger også når hunden skal avlives, i form av kremasjon og urne, smykke eller minnestund, forteller Hege Axelson.

Kan følge kremeringen

Midt-norsk smådyrkrematorium har siden 2017 hatt en økning på 50-100 separate kremasjoner i året, sier daglig leder Juan Angel.

Noen ønsker også en minneseremoni i krematoriet. Eierne kan følge hele kremasjonsprosessen bak et vindu.

– Det er ikke alle som orker det, men de får tilbudet. Hvis de vil være der, men ikke se, kan de lukke gardinene, forteller han.

Prisen for separat kremasjon er ofte det dobbelte av felleskremering. Hjertedyr i Drammen tar 3200 kroner for hunder opptil 50 kilo. Felleskremasjon for hund koster 1500 kroner.

I tillegg kommer kostnader til urne og veterinær.

Spre asken til sommeren

Når det nærmer seg sommeren, skal asken til Fant spres på et av yndlingsstedene til Marianne fra barndommen på Hønefoss.

– Der elsket Fant å være og da vet jeg at når jeg er tilbake, så er han på en måte også på tur der, sier hun.

Litt av asken skal hun beholde i et askesmykke, slik at hun kan bære med seg Fant videre.