Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Da arrangør Hanne Børresen Johansen fulgte pressekonferansen om videre gjenåpning onsdag, visste hun at det var to mulige utfall: Enten festival med mulighet for 5000 deltakere, eller å avlyse.

Det ble det siste.

For regjeringen vil ikke ta Norge inn i trinn fire av gjenåpningen ennå. De utsetter beslutningen i to uker. Dermed blir det ikke festival.

– Vi er selvfølgelig skuffa. Vi hadde et ordentlig håp, og følte vi var veldig nære, men så stranda det, sier Johansen.

Slik så det ut i Badeparken i Sandefjord i 2019 da Dagny sto på scenen under Fjordfesten. Nå må festivalen avlyses for andre året på rad. Foto: Fjordfesten/Screem Media

Må ha faste sitteplasser

Festivalen, som hadde blant andre Dagny, Gabrielle og Highasakite på plakaten, skulle gå av stabelen neste helg.

Med over 3000 forhåndskjøpte billetter så de for seg at opp mot 5000 skulle være inne på festivalområdet uten faste sitteplasser.

Planen var at alle enten skulle vise koronasertifikat eller hurtigtestes før de fikk slippe inn.

Regjeringen øker antallet som kan delta på utendørsarrangement med sertifikat og test fra 5000 til 7000. Men det er kun om alle sitter på faste, tilviste plasser og deles inn i kohorter.

Kravet om bordservering av alkohol blir stående.

– Disse endringene vil gjøre det enklere å gjennomføre festivaler og arrangementer i sommer på en trygg måte, sier statsminister Erna Solberg.

Festivalarrangør Hanne Børresen Johansen fulgte spent med på onsdagens pressekonferanse. Foto: Ingvild Dolva / NRK

– Ikke mulig å gjennomføre

Det er ikke Hanne Børresen Johansen enig i.

– For vår del er det ikke mulig å gjennomføre. Å skulle servere 5000 mennesker på bord og benker, hadde ikke vært mulig hverken økonomisk eller bemanningsmessig.

– Om vi skulle gjennomført med disse reglene, måtte vi blant annet hatt seks innganger, seks toalettområder og seks barer. Når du arrangerer en slik type festival som Fjordfesten er, går det ikke an å passe på at folk sitter på bordene sine.

Nå overføres billettene til Fjordfesten 2022, men publikum kan be om å få pengene tilbake.