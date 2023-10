• En 40 år gammel fiskeselger er dømt til fem måneders fengsel for flere bedragerier mot eldre personer på Østlandet.

• Mannen svindlet til seg nærmere 180.000 kroner ved å taste inn uriktige beløp på en kortterminal uten skjerm.

• Han la ofte til en ekstra null bak summen kundene skulle betale.

• Beløpene varierte fra rundt 3000 kroner til nesten 30.000 kroner.

• En kvinne i Horten betalte nærmere 8000 kroner for en pakke med fiskekaker.

• Mannen er straffet for 12 bedragerier mot hovedsakelig eldre personer.

• Han må også betale tilbake over 130.000 kroner til sine tidligere kunder.

• Fiskeselgeren erkjente straffskyld i retten og er tidligere straffet for tilsvarende forhold.

