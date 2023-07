Fire personer siktet for drapsforsøk og medvirkning

– En fjerde person er sikta for drapsforsøk og medvirkning og har blitt fremstilt for varetektsfengsling i dag. Vedkommende er fengslet i en uke med brev- og besøksforbud, sier politiadvokat Pernille Flage.

De fire personene, som alle er i slutten av tenårene er siktet for en voldshendelse i Tønsberg hvor to mindreårige under 15 år ble sendt til sykehus med skader torsdag ettermiddag. De fornærmede skal ikke ha blitt livstruende skadet.

Flage utelukker ikke at enda flere kan bli pågrepet.

– Vi utelukker ikke flere pågripelser. Vi er så tidlig i etterforskningen at vi ikke har helt oversikt enda.

Flage understreker at det ikke dreier seg om blind vold.

– Det er grunn til å tro at de kjenner hverandre. Det er ikke tilfeldig forbipasserende.