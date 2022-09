Skatteetaten, Tolletaten og flere politidistrikt har gjennomført aksjoner mot personer som bedriver omreisende byggevirksomhet.

Politiet opplyser at de har beslaglagt penger og verdifulle luksusgjenstander fra flere adresser de har ransaket.

– Hvor store summer er det snakk om?

– Vi snakker om flere millioner, men jeg vil ikke gå nærmere inn på summen ennå.

Det sier avsnittsleder Terje Stubb-Olsen ved seksjon for økonomi og miljøkriminalitet i Sør-Øst politidistrikt.

– Ikke kjøp disse tjenestene

Ifølge politiet driver disse personene med oppsøkende virksomhet, der de tar kontakt med huseiere og tilbyr håndverktjenester. De er alle siktet for grov hvitvasking.

Politiet oppfordrer folk til å ikke kjøpe tjenester fra håndverkere som kommer uanmeldt på døren.

– Som kjøper av disse tjenestene kan man sitte igjen med en stor regning og har ingen garanti for det arbeidet som er utført, sier Stubb-Olsen.

Aksjonen ble gjennomført som en del av a-krimsenteret i Tønsbergs innsats mot denne typen konkurransevridende kriminalitet, som ansees å være særdeles samfunnsskadelig.

– Hvem er disse fire dere har varetektsfengslet?

– De er en del av de som organiserer dette byggefirmaet, og de har ansatt flere arbeidere som de bruker i de ulike byggearbeidene de påtar seg.

Ifølge Stubb-Olsen har de jobbet med saken gjennom sommeren. Han ser ikke bort i fra at flere kan bli pågrepet, men at det må politiet komme tilbake til på et senere tidspunkt.