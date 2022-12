Politiet utvider antallet fornærmede i saken der en kommuneansatt snikfilmet gjester på det offentlige biblioteket i Kviteseid.

Flere fornærmede

Det var i september mannen ble pågrepet, etter at et skjult kamera ble funnet gjemt under et stellebord på bibliotekets toalett.

Mannen har sittet varetektsfengslet med brev- og besøksforbud siden den gang.

I utgangspunktet opererte etterforskerne med nesten tjue fornærmede i saken, men antallet er nå oppjustert til å gjelde nærmere tretti jenter.

Politiet har gått gjennom store mengder beslag, etter at de aksjonerte mot mannens bolig i september.

– Alle de fornærmede jentene er under 18 år. De fleste er under 16, opplyser Sigrid Dahl, politistasjonssjef i Vest-Telemark til NRK.

Årsaken til at antallet fornærmede i saken nå er oppjustert, er at ikke alle videoene av jentene var lagret under navn.

Senere har det vist seg at det også fantes filmer av jenter som ikke var navngitt, men som nå er identifisert av politiets etterforskere.

Kameraet mannen monterte på toalettet er på størrelse med en mynt. Foto: Politiet

– Politiet har ikke funnet noen indikasjoner på at filmene skal være delt med andre, eller at mannen skal ha utsatt noen av de fornærmede i saken for fysiske overgrep, opplyser Dahl.

Berører mange i bygda

Biblioteket er flittig brukt av elever ved Kviteseid 10-årige skole, som har ca. 200 elever.

Totalt går det 27 jenter i alderen 13 –16 år på ungdomstrinnet.

Politiet ønsker ikke å kommentere om samtlige av de fornærmede i saken er elever ved skolen eller hjemmehørende i kommunen.

Rektor Odd-Arne Thorbjørnsen legger ikke skjul på at saken gjør sterkt inntrykk.

Uavhengig av hvor mange av hans elever som er rammet, synes han saken er vanskelig.

Odd-Arne Thorbjørnsen, rektor ved Kviteseid 10-årige skole. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

– Det er ille. Hele saken er trist. Som skole og voksne personer skal vi være på tilbudssiden, forsikrer han.

Helsetjenesten i kommunen står klare til å bistå ved behov.

– Det er nok mange tanker som svirrer rundt i hodene til de berørte. Det er sikkert ingen god følelse. De som trenger noen å prate med kan komme til oss, sier Thorbjørnsen.

Skolen overlater til politiet å kontakte de fornærmede i saken, men håper foreldre og elever henvender seg til dem om de har spørsmål.

Kontakter de fornærmede i saken

Mannen sitter i utgangspunktet varetektsfengslet frem til torsdag denne uken. Det er usikkert om politiet vil be om at dette forlenges.

– Selve etterforskningen av saken nærmer seg slutten, sier Dahl.

De fornærmede kontaktes fortløpende av politiet. Det er usikkert hvor mange av jentene som vil bli avhørt.

– Alle vil bli kontaktet. Vi oppretter en dialog, slik at de vet hva som foregår, sier Dahl.

Sigrid Dahl, politistasjonssjef i Vest-Telemark til NRK. Foto: Martin Torstveit / NRK

I fengslingskjennelsen fra Telemark tingrett er mannen siktet etter straffelovens paragraf 311, som blant annet omhandler «fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn».

Andreas Nyhaug er forsvarer for mannen.

Han har ingen ytterligere kommentarer til de nye opplysningene i saken.

Andreas Nyhaug forsvarer mannen som er siktet for å ha snikfilmet en rekke personer i Kviteseid. Foto: Martin Torstveit / NRK

Mannen har tidligere opplyst at han ikke har hatt spesiell interesse for mindreårige.

– Han sier at dette ikke handler om en spesiell interesse for barn, sa Nyhaug til NRK i etterkant av pågripelsen i september.