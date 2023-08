Politiet har identifisert 25 mindreårige fornærmede i Kviteseid, etter at det ble oppdaget et skjult kamera på det lokale bibliotekets gjestetoalett i september.

Tre voksne ble også filmet mens de var på do, uten at de hadde noen anelse om hva som foregikk.

En tidligere kommunalt ansatt mann har innrømmet å ha montert kameraet, for deretter å ta vare på bildene.

Den siktede forteller i rettssaken at han var deprimert og at det var en form for spenning.

Dømt til fengsel

I tillegg til det skjulte kamera, fant politiet under etterforskning overgrepsmateriale i form av bilder og videoer. Totalt 2806 bilder og 314 filmer.

Rettssaken mot mannen gikk tirsdag, og ble avgjort ved en såkalt tilståelsesdom fordi mannen har erkjent forholdene han er siktet for.

Retten dømte mannen til ett år og seks måneder fengsel, i samsvar med hva aktor Camilla Granstrøm ba om.

Camilla Granstrøm, politiadvokat. Foto: NRK

Mannen vedtok ikke dommen på stedet og har to uker på å vurdere sammen med sin forsvarer Øystein Slettebø om han skal anke dommen.

Mannen sa i retten at han har innsett at han har behov for terapi når saken er over.

Forsvareren til den siktede ønsker ikke å kommentere saken.

Under rettssaken spurte bistandsadvokat Wenche Merethe Kåsa om hvordan den siktede tenker at jentene har hatt det. Mannen svarte at han da syns det var spennende, fordi de ikke visste noe.

Wenche Merethe Kåsa er bistandsadvokat for de 25 fornærmede under 16 år. Foto: Robert Hansen / NRK

– Nå har jeg det forferdelig med det. Jeg håper i høy grad at de kan komme videre, for det er et enormt tillitsbrudd.

Ønsker å ta tilbake biblioteket

Saken fikk mye oppmerksomhet da den ble kjent i fjor høst.

Biblioteket i Kviteseid sentrum har vært en populær samlingsplass for mange av bygdas unge.

Både kommunen og den lokale skolen engasjerte seg sterkt for å trygge barn og unge etter de alvorlige hendelsene.

Foreldre til noen av de fornærmede sier til NRK etter rettssaken er over at det er viktig at jentene ikke skal føle skam.

Nå er de opptatt av å ta biblioteket tilbake som et positivt fristed.

Wenche Merethe Kåsa er bistandsadvokat for de 25 fornærmede under 16 år.

Hun skriver i en SMS til NRK at hun synes det er vanskelig å kommentere saken generelt, da hun representerer en stor gruppe fornærmede.