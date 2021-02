Fem kommandoer du bør lære hunden din før skituren

Det finnes mange veier til Rom, men det er noen ting som er lurt å kunne for hund og eier før dere spenner på ski og seletøy.

– Du må lære hunden din kommandoer for fram, høyre og venstre, og stopp og bak, sier hundetrener Kim Nordbotten ved hundeskolen lydig.no i Tønsberg.

Har verken du eller din firbente følgesvenn kontroll på disse kommandoene, kan det bli kaotisk på skitur.

UT PÅ TUR: Skitur med hund kan være en fantastisk opplevelse for begge parter. Du får trekkhjelp og selskap, mens hunden får trening og glede. Men husk at hundens kondisjon må være god før du legger ut på lange turer. Foto: Ann Christin Storteig Nygård / Privat

Slik trener du hunden

– Jeg anbefaler alle å begynne med å gå tur, og vente med skiene, sier Nordbotten.

– Gjenta ordene for det man ønsker at hunden skal lære, når hunden gjør det. For eksempel sier du «fram» hver gang hunden går fram, eller «høyre» hver gang hunden går til høyre. Og gi masse ros, sier hundetreneren.

Hvis man ser at hunden er på vei til å stoppe, er det greit å ha lært hunden kommandoen for «fram» nøye.

TA VARE PÅ HUNDEN: Bruk en god sele, bruk potesokker og potesalve. Og akkurat som at du har med sitteunderlag, bør hunden enten ha på dekken eller få ligge på et teppe når dere har pause, sier Hoel og Nordbotten. Foto: Trond Are Hoel / Privat

– Når hunden trekker og får lov til å holde litt fart, er det ikke så ofte at de bråstopper og skal snuse på noen eller noe. Men det kan jo skje, sier Nordbotten.

I litt bratte nedoverbakker, er det fort gjort å ta igjen hunden. Da er det smart å ha lært hunden å gå bak deg.

– Rop inn hunden og si «gå bak». Her kan det være lurt å hjelpe litt til. Bruk godbiter for å holde hunden der, forklarer Nordbotten.

Bør være stødig på ski

Hundekjører Trond Are Hoel fra Grenland hundekjørerklubb har mye erfaring med hund i løypa. Han sier det er viktig å gjøre gode forberedelser før man tar turen ut i løypa.

– Gå i områder du er godt kjent, og til tider det ikke er mange andre ute. Ha på kort bånd og tren på innkalling, sier Hoel.

FORBERED HUNDEN: Lær hunden innkalling og dressur, sier Trond Are Hoel. Det viktigste er at dere ikke plager andre folk i skiløypa, sier han. Foto: Trond Are Hoel / Privat

I tillegg anbefaler han å gå en liten tur før selve skituren, slik at hunden får gjort fra seg.

Ikke bare skal hunden være forberedt, det må du også være.

– Er ikke du stødig på ski selv, er det en dårlig kombinasjon å ha en hund som rykker og napper, påpeker Hoel.

– Mye handler om egne skiferdigheter, sier Nordbotten.

Litt seint ute for vinterferien

Hvis man ikke har trent for å gå på ski i det hele tatt, og skal ha med hunden ut nå i vinterferien, er man litt seint ute, sier hundetreneren.

– En nødløsning kan være å gå to på tur. Den ene kan gå med hunden ved siden av seg, i et kortere bånd. Sånn at man legger vekk den trekkebiten.

Men når man merker at treninga gir effekt, kan man ta skiene fatt.

– Men det er greit å ikke velge den mest trafikkerte skiløypa de første gangene. Finn heller en stor, åpen plass også prøve dere litt frem først, råder Nordbotten.

GOD PLASS: Det er ikke bare i skiløypa hunden kan være med. Store, åpne plasser er fine til å lære hunden kommandoer og å gå på skitur. Foto: Ann Christin Storteig Nygård / Privat

Vi har lagt bak oss et år hvor etterspørselen etter hund aldri har vært større.

Nordbotten sier det uansett lurt å vente med å ta valpen i skiløypa.

– De er for unge. Man bør ikke ta de med på noe særlig trekketurer før de runder året.