Da en kollega av Jøran Hjelmesæth ble kontaktet av en riksavis for kommentar på et utspill fra han på Instagram, skjønte Hjelmesæth at han var blitt utsatt for svindel.

Hjelmesæth er professor ved Universitetet i Oslo og leder for senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst.

– Jeg synes det var litt ekkelt, og synes også synd på dem som blir lurt av falske reklamer på produkter som stort sett bare er sukkertøy, eller i verste fall inneholder skadelige stoffer, sier han.

Misbrukt

Selv er ikke Hjelmesæth på Instagram, men han har sett innlegget.

SITERT: I de falske annonsene skal svindlerne ha brukt sitater Jøran Hjelmesæth har gitt i andre sammenhenger. Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Folk spurte om ting og så svarte angivelig jeg. Og da var det iblandet noen sitater jeg har sagt til pressen.

Ifølge Hjelmesæth så det ganske seriøst ut ved første øyekast. Men han håper at de som leser videre, forstår at dette er «falske nyheter».

Også på Facebook er han brukt i en reklame for slankemidler.

– Det er trist at det er sånn, men sånn har verden blitt. Og det er slik at kan en tjene penger på noe, så bruker man alle midler. Men jeg føler meg misbrukt, sier han.

Ble kontaktet

Hjelmesæth er også blitt kontaktet av en person som ønsket å prøve slankemiddelet.

– Hun spurte om hun kunne fortsette å ta noen medisiner, eller om hun måtte slutte med noen medisiner før hun kunne begynne å bruke det preparatet som jeg angivelig anbefalte.

Per nå er han ikke redd for at misbruket skal skade hans troverdighet.

Første gang

Sykehuset i Vestfold samarbeider nå med eksperter på informasjonssikkerhet og juss. De prøver å stoppe den falske reklamen og de eventuelle falske profilene på Instagram.

UHELDIG: Konstituert kommunikasjonsdirektør ved Sykehuset i Vestfold, Mads Bjerke, sier de jobber med å få slettet annonsene. Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Det er klart at det er uheldig at profilerte fagpersoner innen medisin og offentlig helse blir assosiert med denne type suspekte produkter, sier Mads Bjerke. Han er konstituert kommunikasjonsdirektør ved sykehuset.

Dette er første gang de opplever at en av deres ansatte misbrukes på denne måten.

Vanligst med kjendiser

Det er ikke så ofte at Forbrukertilsynet får klager der fagpersoner er misbrukt i svindelannonser.

Kjendiser fra TV og finansverden er mye mer vanlig, forteller juridisk direktør Frode Elthon Haug.

NYTT VERKTØY: Juridisk direktør i Forbrukertilsynet forteller at et nytt lovverk kan bidra til å stoppe flere svindlere. Foto: Kimm Saatvedt

Utfordringen med slik type svindel er at annonser raskt blir fjernet. Dermed er det vanskelig å avsløre hvem som står bak.

Fra juli i år fikk imidlertid Forbrukertilsynet lov å ta i bruk nye verktøy i kampen for å stoppet utenlandske svindlere. Nå har de mulighet til å be domstolen om hjelp.

– Der det er ukjente aktører som står bak, kan domstolen bestemme at de nettsidene skal sperres eller at de annonsene skal fjernes, sier Haug.