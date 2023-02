Den islandske legen med 20 års erfaring er vant til arbeidsuker på over 50 timer.

Men sommeren 2020 kjente hun at pliktene ble for mange og presset for stort.

Hun hadde konstant hodepine og slet med dårlig søvn, men hadde ikke tid til hvile.

For å få tre ukers sommerferie med familien måtte hun ta ekstra vakter ved den interkommunale legevakta, i tillegg til fulle dager som fastlege.

– Helsa var ikke på sitt beste og det var typiske stressymptomer som jeg burde skjønt. Men vi leger står på så lenge vi kan, sier Hulda Birna Eiriksdottir.

Fikk stressrelatert hjertestans

Seint på kvelden lørdag 5. september skulle hun ut på en liten kveldstur med hunden, men kjente en plutselig smerte i brystet.

Timer før hjertestansen var Hulda Birna Eiriksdottir på sopptur i skogen. Foto: PRIVAT

Hun tenkte at det var noe hun måtte tåle, og tok en tablett.

Firebarnsmoren husker ikke at hun kom hjem fra turen.

– Min sønn fant meg livløs på gulvet. Heldigvis fikk han hentet sin far som også er lege.

Mannen hennes satte i gang aktiv hjerte- og lungeredning, og tilkalte ambulanse.

De fikk tilbake hjerteslag i løpet av 20 minutter.

Deretter ble hun fraktet med helikopter til sykehuset i Arendal.

Da hun våknet etter tre døgn, fikk hun beskjed om at hun hadde hatt en stressrelatert hjertestans.

Hulda Birna Eiriksdottir våknet tre døgn på sykehuset i Arendal etter hjertestansen. Foto: Privat

Tilstanden kalles også spontan koronararteriedisseksjon (SCAD), og rammer spesielt kvinner under 50 år.

– Den første reaksjonen var vantro. Jeg kunne ikke skjønne det, men jeg hadde tydelige bevis rundt meg. Jeg var rolig, men flau.

Eiriksdottir forteller at hun har jobbet på ambulanse selv og vært vant til å være den som kommer når noe skjer.

– Det tok litt tid å akseptere alt.

Kritiserer sløve tiltak

Etter å ha fordøyd den dramatiske hendelsen, kjente hun også på et sinne.

Både fordi hun ikke hadde tatt bedre vare på egen helse, men også på systemet som gjorde at det kunne gå så galt.

Som tidligere tillitsvalgt har hun sett andre leger bli syke av stress og press fra alle kanter.

– Det går på helsa løs. Jeg har hatt noen kolleger som har blitt alvorlig syke og gått bort, og det er markant økning de siste årene, forteller Eiriksdottir.

To måneder etter hjertestansen var Eiriksdottir tilbake i jobben som lege. – Motivasjonen var å komme tilbake i jobb og være til stede for pasientene, sier hun. Foto: VIGDIS HELLA / NRK

Hun mener regjeringen gjør for lite med fastlegekrisen, og er bekymret for at yngre kolleger ikke tør å bli fastleger.

– Det er ikke meningen å skremme folk. Å være fastlege er en fantastisk mulighet til å delta i pasienters liv på en unik måte. Men det må skje en endring, og det må skje fort. Det er ikke overlevelig lenger, og vi har mistet noen gode kolleger underveis, sier hun.

– Ikke akseptabelt

Nestleder i helse- og omsorgskomiteen, Bård Hoksrud (Frp), synes det er sterkt å høre historien til fastlegen.

Andre fastleger har fortalt om liknende situasjoner, forteller han.

Nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Bård Hoksrud, mener at det ikke er akseptabelt at fastlegene har en så tøff arbeidsbelastning. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

– Antallet som mangler fastlege går opp hver eneste måned. Det betyr at det blir enda tøffere belastning på de fastlegene vi har. Da kan vi få flere tilfeller som dette, og det er ikke akseptabelt, sier Hoksrud.

Nå forventer han at helse- og omsorgsministeren gjør noe raskt.

– Ingen andre hadde vi akseptert et sånt arbeidsmiljø hos. Det betyr at vi må ta det på alvor. Vi kan ikke vente til mai med å rydde opp i utfordringene hos fastlegene, sier Hoksrud.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ole Henrik Krat Bjørkholt, sier de skal ta ansvar for å løse krisen.

– Fastlegeordningen er vår fremste prioritet i 2023-budsjettet, sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ole Henrik Krat Bjørkholt. Foto: Esten Borgos

– Vi forstår at folk er utålmodige. Det er vi også. Fastlegeordningen er og skal være bærebjelken i vår felles helsetjeneste, sier Bjørkholt.

Han viser til at fastlegeordningen er deres fremste prioritet i 2023-budsjettet.

Nær en milliard kroner er satt av til å styrke fastlegeordningen.

Det er også satt ned et hurtigarbeidende ekspertutvalg, opplyser Bjørkholt.

Reddet av sønnen som gamet

Hulda Birna Eiriksdottir håper historien hennes kan være en vekker.

– Ikke minst med tanke på hva man utsetter familien for. Det går hardest utover dem. Det er ikke uten grunn at leger har høy forekomst av depresjon, selvmordsforsøk og alkoholisme, sier hun.

For henne ble familien redningen.

Fastlege og firebarnsmor Hulda Birna Eiriksdottir ble reddet av sønnen som satt oppe og gamet. Foto: PRIVAT

Det var takket være sønnen som satt oppe og gamet den kvelden at hun overlevde.

Han reagerte på morens pust nede i gangen.

– Jeg har aldri vært så glad for gaming. Det hadde vært en helt annen historie hvis han ikke hadde sittet oppe og hørt at det skjedde. Da hadde det vært slutt på den historien iallfall, sier hun.

Legger ikke skjul på krevende arbeidsdager

I Skien kommune, der Eiriksdottir jobber, er 6000 pasienter nå uten fastlege.

Fra september vil det være 12.000.

Arbeidsbelastningen til fastleger har vært svært høy og krevende over tid, beskriver kommuneoverlege Trude B. Sanden.

I Skien kommune medfører den alvorlige situasjonen med fastlegeordningen stor bekymring, sier kommuneoverlege Trude Belseth Sanden. Foto: PRIVAT

– Når i tillegg flere leger sier opp slik tilfellet er i Skien, blir belastningen på de gjenværende leger ytterligere forverret. Mange har opplevd legevakt som en ekstra belastning, sier hun.

Ifølge kommunen selv har de i løpet av de siste 2,5 årene jobbet med tiltak for å stabilisere ordningen.

Blant disse er færre vakter på legevakta og flere leger på vakt.