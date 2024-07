• Fartsgrensene på sjøen varierer fra kommune til kommune, noe som skaper forvirring blant båtførere.

• Flere båtførere tar til orde for bedre skilting og et felles nasjonalt regelverk for fartsgrenser på sjøen.

• I 2022 kom det en felles nasjonal forskrift som beskriver fartsrestriksjoner på sjøen, men den enkelte kommune har ansvar for å vedta lokale forskrifter for sine områder.

• Båtførere plikter til å sette seg inn i lover og regler der de ferdes på lik linje med bilførere.

• Det er ulike fartsrestriksjoner på sjøen, avhengig av om man fører nyttefartøy eller fritidsfartøy.

• Kystverket, som er ansvarlig for regelverket til sjøs, mener dagens ordning er bedre enn et nasjonalt regelverk fordi Norges kyst er variert og mangfoldig.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.