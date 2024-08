Farevarsel for styrtregn for deler av Østlandet

Onsdagsmorgen er det sendt ut gult farevarsel for styrtregn for Oslofjordområdet. Meteorologene skriver at det er lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endres raskt.

Lokalt er nedbøren ventet å passere 15-20 mm i timen.

Det anbefales å holde seg unna bratte skråninger, samt bekker med stor vannføring. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna.

Farevarselet gjelder fra klokka 06.00 til 12.00.