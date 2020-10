Høsten er definitivt her og denne helgen nytes trolig best innendørs. For Meteorologisk institutt har nå sendt ut trippelgult farevarsel for flere steder.

I Agder, Vestfold og Telemark og Buskerud kan det komme opp mot 50–60 millimeter med nedbør.

– Nedbøren øker på fra tidlig formiddag i Agder og holder på i 12 timer fremover, sier vakthavende meteorolog Ingrid Bentzen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Våtest søndag

Søndag blir våtest, og små og mellomstore vassdrag er mest utsatt for flom. I bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring, er det fare for jordskred.

– En utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt, skriver Meteorologene i sitt farevarsel.

Det blir ikke fult så vått i vest, men finn frem vindjakka.

Meteorologene har sendt ut gult farevarsel om kraftig vind i indre deler av Hordaland og Rogaland. Utsatte plasser kan få vindkast opp mot 27–30 m/s. Folk bes om å sikre løse gjenstander.