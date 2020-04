I november 2017 fikk Gudjonsson jobben som daglig leder i entreprenørfirmaet Wike i Tønsberg.

Problemene startet da han falt om hjemme etter et massivt hjerneslag.

Sykdommen rammet før den offisielle oppstartsdatoen 1. mars. Dermed mente firmaet at kontrakten ikke var gyldig, og at Gudjonsson ikke hadde rett på etterlønn.

– Det kom noen tårer

NRK har tidligere skrevet om saken hvor stridens kjerne har vært om Gudjonsson var å anse som tiltrådt i stillingen eller ikke.

I desember i fjor ble Wike dømt til å betale lønn i oppsigelsestiden, med etterlønn. Beløpet var 1 050 003 kroner. Firmaet anket dommen.

Nå er ankesaken avsluttet. Det ble emosjonelt for ektemannen da paret fikk vite resultatet fra lagmannsretten, forteller kona Gudrun Thora Gudjonsdottir.

– Han har mistet språket, men er helt klar i hodet. Rettsprosessen har vært tung for ham, så det kom noen tårer, sier Gudjonsdottir.

Hun mener dette er en halv seier for dem, men er fortsatt skuffet over hvordan firmaet har behandlet mannen hennes.

HJEMME: Ekteparet, som opprinnelig er fra Island, bor på Nøtterøy i Færder kommune med sine tre barn. Foto: Fredrik Hansen / NRK

– Veldig vanskelig

– Jeg måtte si opp mannen min for Wike. Det var veldig vanskelig, sier Gudjonsdottir.

Hun refererer til episoden hvor Christoffer Bruserud i Wike kom på besøk på sykehuset i Oslo etter hjerneslaget.

Ifølge Gudjonsdottir fikk hun da beskjed om at mannen hennes ikke kunne få stillingen som daglig leder likevel. Gisli lå på dette tidspunktet i kunstig koma.

Gudjonsdottir har tidligere uttalt til NRK at hun opplevde at Wike ville kvitte seg med mannen hennes fordi han ikke var i stand til å gjøre jobben. Det mener hun fortsatt.

Vil ikke kommentere

I lagmannsretten er Gisli tilkjent 958.000 kroner. Ettersom begge partene er dømt til å betale egne saksomkostninger, blir det ikke stort igjen av disse pengene.

– Vi er strålende fornøyde med at vi vant frem på det punktet at Gisli har rett til lønn i oppsigelsestiden. Pengene er ikke så viktige for oss, men det er prinsippet, sier kona.

NRK har kontaktet Christoffer Bruserud i Wike. I en e-post skriver han at han ikke ønsker å gi noen kommentar.