Får millionbot etter at tonnevis med bildekk havnet i sjøen

Under et tilsyn med renovasjonsselskapet Ragn-Sells høsten 2020 fant Statsforvalteren noe bekymringsfullt i fjorden.

Ragn-Sells lagrer blant annet gamle bildekk fra hele Sør-Norge. Mye av dette hadde falt fra kaia og ut i sjøen.

Bilder tatt av havbunnen ved kaianlegget ved Frierfjorden i Bamble viste store mengder oppklipt, svart gummi. Det viste seg å være mer enn 30 tonn.

Statsforvalteren var redd for at bildekkene kunne gjøre skade på fisk og organismer. De anmeldte selskapet til politiet i fjor.

– Alvorlig

Nå har Statsadvokatene i Vestfold, Telemark og Buskerud konkludert med at selskapet har brutt loven.

Dekkene inneholder miljøgifter og tungmetaller.

– Miljøgiftene er lite nedbrytbare og forurensningen er derfor alvorlig, heter det i forelegget fra politiet.

Politiet mener forurensningen kunne vært unngått ved å bygge lemmer eller kanter rundt deponiet der dekkene ble lastet.

Gummi på havets bunn Du trenger javascript for å se video.

Ragn-Sells har innrømmet at de har et ansvar, og har akseptert boten på 1,5 millioner kroner.

– Vi har innsett at vi her har gjort en stor feil. Vi har ryddet opp området, sier Vidar Olsen, administrerende direktør i Ragn-Sells.

Administrerende direktør i Ragn-Sells, Vidar Svenning Olsen. Foto: Ragn-Sells

Olsen forsikrer om at selskapet har endret sine rutiner.

– Nå er det en helt ny situasjon, sier han.

– Viktig signal

Naturvernforbundet er glade for at politiet har etterforsket og konkludert med at selskapet har brutt loven.

– Hvis du ikke har fått tillatelse til å søle noe i sjøen, har du ikke lov til det. Det er blant annet for å beskytte dyreliv i fjorden, sier fagrådgiver Per-Erik Schulze.

Per-Erik Schulze, fagrådgiver i Naturvernforbundet. Foto: Veronika Westhrin / NRK

Han synes det er skjerpende at et anlegg som driver med miljøhåndtering av avfall, istedet har forurenset fjorden.

Det bør svi litt, for å unngå at det lønner seg for bedrifter å forurense, mener fagrådgiveren.

– Det er en av de største bøtene vi har sett for plastrelatert forsøpling i Norge. Det er et viktig signal til andre aktører om at man ikke skal la ting komme på avveie.