Den nybakte pappaen fra Alta har akkurat lagt datteren Mie Athene i vogna for å gå tur. Fødselspermisjonen startet for noen dager siden.

I dag gleder han seg over å være pappa. Men veien dit har vært lang.

– Jeg følte meg totalt mislykket. At alt jeg gjorde var feil, sier Svestad-Kristiansen.

Ingen informasjon

Det var ingen som spurte ham om han lurte på noe før fødselen, forteller han. Ingen som forberedte ham på hva det innebærer å skulle bli pappa, selv om han var med til jordmor flere ganger.

– Jordmødrene sa så vidt hei. Det var mer sånn; sitt her og vent.

Det han ønsket var informasjon. Han ville jo bidra best mulig for mor og barn, men han visste ikke hvordan.

Han ville heller ikke bekymre samboeren mens hun gikk gravid.

– Jeg vil jo ikke belaste henne med mine tanker.

Familien Svestad-Kristiansen hjemme i sofaen. Foto: privat

Etter fødselen brukte han måneder på å føle at han fikk til å være en god pappa.

– Noe så enkelt som en egen nettside for fedre som forbereder oss på hva som skal skje, etterlyser han.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ellen Rønning-Arnesen, svarer ikke direkte på om Svestad-Kristiansen sin opplevelse er en kjent problemstilling.

– Helsestasjonen bør gi alle foreldre tilbud om å delta i gruppesamtaler. De kan også legge til rette for å etablere egne fedregrupper, skriver hun i en e-post til NRK.

Tilbud i Tønsberg

Ved Re helsestasjon i Tønsberg kommune gjennomføres nå et pilotprosjekt med fokus på fedre som skal ut i permisjon. Hensikten er å få fedrene på banen og gjøre helsestasjonen også til pappas arena.

PILOTPROSJEKT: Avdelingsleder ved Re Helsestasjon, Anne Lene Ektvedt, ser frem til å starte opp med fedregrupper denne våren. Foto: privat

– Vi ønsker å være en helsestasjon som rommer både mor og far, sier avdelingsleder Anne Lene Ektvedt.

Ved Sykehuset i Vestfold har jordmødrene laget et tilbud de følte manglet. Dit kan man bli henvist av fastlege eller jordmoren i kommunen.

Både før og etter en fødsel.

JORDMØDRE: Anne-Pia Kulsen og Anne Synnøve Hovland jobber med oppfølging av par som har behov for å snakke om det som skjedde under fødselen, eller som gruer seg til fødsel. Foto: Mette Stensholt Schau / NRK

– Burde komme automatisk

Noen fødsler kan bli dramatiske. Da kan det være godt å få snakket ut om det.

Jordmor Anne-Pia Kulseng sier at de da også snakker med far.

– Vår viktigste oppgave er å trygge far på å være ærlig og si hvordan han har hatt det. Selv om kona sitter der, sier Kulseng.

I noen situasjoner har også noen fedre fått egne samtaler, fordi det har vært behov for det.

Hun har også noen knep i fødestuen.

– De fleste menn føler seg maktesløse i situasjonen. Det er vondt å se at den man er glad i har smerter.

Da prøver hun å berolige far og være tydelig på at nå er det de som har ansvaret og at hans oppgave er å si ifra hvis den fødende ikke har det bra.

– Det er han som kjenner henne best, slår hun fast.

Det er stadig flere par som takker ja til slike samtaler, erfarer jordmødrene i Vestfold.

Svestad-Kristiansen håper på et liknende tilbud hjemme i Alta. Han mener det er viktig at dersom det eksisterer et tilbud, må det samtidig være enkelt å benytte seg av.

– Det burde komme automatisk og være en naturlig del av oppfølgingen. Ikke noe man må be om, sier han.

Bjørn Pedersen, kommunalleder for oppvekst og kultur i Alta kommune, sier på generelt grunnlag at han er opptatt av å lytte til innbyggernes opplevelser.

– Jeg tenker at det er viktig for Alta kommune å anerkjenne det behovet som denne pappaen tilkjennegir. Så får vi undersøke om vi har sjanse til å imøtekomme det eller ikke. Jeg synes det er veldig viktig at man lytter og er observant på behov som stadig er i endring i samfunnet, sier han.