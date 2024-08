Saken oppsummert: • Jonas Sand Låbakk vant Fantasy Premier League forrige sesong blant 11 millioner spillere.

• Låbakk mener nøkkelen til suksess er å legge følelser til side når man velger spillere for sitt Fantasy-lag.

• Alexander Isak, Eberechi Eze, Pedro Porro, Bruno Fernandes og Erling Braut Haaland er spillere Låbakk anbefaler å ha på laget.

• Franco Roche, som har Fantasyrådet-podkasten og har skrevet boka Fantasyvettreglene, anbefaler å velge en stamme på sju-åtte trygge spillere og leke med to-tre posisjoner.

• Thore Haugstad, skribent for NRK, mener Alexander Isak er et godt kjøp, men er mer skeptisk til Haaland på grunn av prisen.

• Låbakk baserer seg for det meste på data når han spiller, og bruker algoritmer som tar forskjellige forventede statistikker. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Det ekstremt populære fotballspillet Fantasy baserer seg på virkelighet. Millioner av deltakere verden over spiller mot hverandre.

Nå er det Fantasy-feber og siste innspurt på å få laget klart til første runden.

Vant hele greia

Forrige sesong danka Jonas Sand Låbakk ut 11 millioner spillere i Fantasy Premier League.

– Det er ganske sjukt, og veldig gøy. Det har nok sunket litt mer inn nå, altså. Men det tok tid, forteller 21-åringen.

Jonas Sand Låbakk fra Bærum har vært fotballinteressert hele livet, og følger både med på norsk og engelsk fotball. Foto: Privat

Han vant blant annet et opphold i Storbritannia med to VIP-billetter til to Premier League-kamper.

Disse skal han bruke for å se favorittlaget Liverpool spille på Anfield mot Chelsea, og borte mot Arsenal på Emirates.

– Det var akkurat de kampene jeg ønsket meg også etter at kampprogrammet ble sluppet.

Legge følelser til side

– Så, hva er nøkkelen til suksess?

– Det er ikke alltid like lett å svare på. Men Fantasy er også et spill mot dine egne følelser. Du kjemper litt mot deg selv også, sier fjorårets vinner.

Selv om man har en spiller på favorittlaget sitt, er ikke det nødvendigvis det beste å velge den spilleren på sitt eget FPL-lag.

– Det handler litt om å prøve å få lagt følelser til side, selv om det er lettere sagt enn gjort.

Kort forklart funker fotballspillet slik: Hver deltaker starter med en pengepott og kjøper 15 reelle spillere fra den engelske toppdivisjonen Premier League. Her får du poeng for de spillerne du eier ut fra hva de presterer i de virkelige kampene som spilles. Mål, målgivende pasninger og ingen baklengsmål belønnes med poeng, mens selvmål, rødt kort og straffebom er blant tingene som straffes. Underveis i sesongen selger og kjøper du spillere, og poenget er å forutse hvilke spillere som kommer til å gi deg poeng. Millioner av deltakere verden over spiller mot hverandre.

Disse må han ha på laget

Det er ikke mange spillere som peker seg ut som man må ha på laget, ifølge Låbakk.

Men det er mange spillere som han synes er smarte å ha.

– Alexander Isak for eksempel. Han er nok ganske klink i mitt lag. Og så har jeg fortsatt ikke hatt et lag uten Eberechi Eze.

Pedro Porro, Bruno Fernandes og Erling Braut Haaland er også andre spillere som kommer til å være på laget til 21-åringen.

Eberechi Eze, Erling Braut Haaland og Alexander Isak er viktige spillere på laget til Jonas Sand Låbakk. Illustrasjon: NTB

Resten er han usikker på, og sier at han trolig vil ta avgjørelsen i siste øyeblikk.

Valg som kanskje fremstår som kjedelig valg, siden mange har dem, er kjedelige av en grunn, sier Låbakk.

– Man bør ikke prøve å skille seg altfor mye ut heller, er et tips han kommer med.

Velge de trygge

Franco Roche har podkasten Fantasyrådet og har skrevet boka Fantasyvettreglene. Han er enig i det Låbakk sier. Å spille kjedelig gjør man det ofte bra med.

Laget til Franco Roche, med forbehold. Noe små endringer kan komme, forteller han.

– Velg en stamme på sju-åtte spillere som er trygge, men kanskje kjedelig. Så leker du deg heller med to-tre posisjoner, er Roche sitt tips.

Etter klare valg som vår landsmann Haaland og Isak på laget, er det mer subjektivt hvem man velger, mener Roche.

En annen podkaster er trønderen Torkel Wahl-Olsen fra «Gull og Grønne piler». Han er rangert som den 12. beste FPL-managere i nyere historie av LiveFPL på X/Twitter.

Torkel Wahl-Olsen har podkasten «Gull og Grønne piler» sammen med Jon L. Thomsen Foto: Privat

– Kjenner jeg meg selv rett, så tror jeg aldri jeg kommer til å bli helt trygg på det laget som jeg setter til runde én.

For han er også Isak og Haaland sikre spillere på laget, som hos veldig mange andre.

Thore Haugstad er skribent og dekker Premier League for NRK. Han er klar for at sesongen skal sparkes i gang og har satt opp laget på Fantasy.

Thore Haugstad, NRKs fotballskribent.

– Jeg er ganske kjedelig når det gjelder fantasy, så jeg tar egentlig bare de som flere andre tar, sier Haugstad.

Han tror Alexander Isak er et godt kjøp, men litt mer skeptisk til Haaland.

– Er usikker på Haaland egentlig fordi han er så dyr. Når Phil Foden kommer i gang, så er det mulig jeg kanskje tar Foden og bruker han som City-spiller, også bruker jeg pengene til Haaland på noe annet.

Keeper Dean Henderson £ 4,5m Roche: – De fleste velger en billig keeper som de bare lar stå, og det er det jeg har gjort. Så er spørsmålet hvor langt man tenker med den keeperen. Da har jeg valgt Henderson fordi at han syns jeg har finest kamper i et korttidsperspektiv.

Mark Flekken £ 4,5m Wahl-Olsen: – Ønsker å bruke minst mulig penger på keeper. Da kan jeg si Mark Flekken til 4,5 millioner. Han var populært valg i fjor i perioder, men keeperplassen er litt sånn lotteri, altså.

Jordan Pickford £ 5m Haugstad: – Han spiller på et lag som forsvarer seg ganske dypt, og som får mange skudd mot seg. laget fikk veldig skikk på forsvaret forrige sesong, og Sean Dyche sine lag har ofte en keeper som keeper som får veldig mye poeng.

Forsvar Pedro Porro £ 5,5m Låbakk: – Han spiller offensivt som back for Spurs. Han hadde høyest XGI (forventede målinvolveringer) blant forsvarsspillerne. Jeg tror han kan fortsette å ha en bra sesong all den tid Tottenham får ordna opp litt i forsvaret sitt.

Trent Alexander-Arnold £ 7m Låbakk: – Trent har fine kamper fra start. Spiller som offensiv back og kan skape mye fra backen. Tar en del frispark og cornere også. Han er dyr da, og det skal litt til for å leve opp til prislappen på 7 millioner, men det tror jeg han får til. Haugstad: – Jeg tar Trent Alexander-Arnold. Jeg tror Liverpool kommer fort i gang. De har greie kamper fra start. Han er den største garantien for poeng.

Gabriel £ 6m Wahl-Olsen: – En av de to midtstopperne til Arsenal er jeg sikker på man må ha. Men om det er Gabriel eller Saliba, det er litt hipp som happ. Jeg har Gabriel. Syns han er litt mer målfarlig. Litt råere i boksen.

Midtbane Bruno Fernandes £ 8,5m Låbakk: – Han er den mest sentrale spilleren for Manchester United. Starter alle kamper og spiller ofte 90 minutter. De aller fleste angrepene til Manchester United går også gjennom han. På toppen av det hele, så tar han som kjent straffene til United også.

Eberechi Eze £ 7m Låbakk: – Jeg har fortsatt ikke lagd et lag uten Eze på Crystal Palace. Men det er mange som går uten han. Men jeg liker han. Koster 7 millioner. Starter hver kamp. Tar straffene til Crystal Palace. (I skrivende stund verserer det en del overgangsrykter rundt Eze. Ved en eventuell overgang stiller Låbakk seg annerledes til Eze).

Martin Ødegaard £8,5m Roche: – Vi tror Arsenal og Liverpool kommer til å score mål, men det er litt usikkert hvem som kommer til å være involvert. Jeg kan jo si Ødegaard for eksempel, men det er litt mer som å stikke fingeren i været og ta en sjanse på at han blir involvert i det Arsenal kommer til å score.

Bukayo Saka £ 10m Låbakk: – Skal ikke si at han er en av Arsenals beste spillere, for det kan fort være Ødegaard. Men han har veldig bra XGI (forventede målinvolveringer) på høyrekanten. Tallene underbygger derfor han som et bra valg.

Angrep Erling Braut Haaland £ 15m Låbakk: – Han har en veldig fin kamp mot Ipswich i runde to, som jeg rett og slett ikke tør å gå uten. I tillegg blir han blir eid av flere og flere spillere. Roche: – Du må velge dem som til syvende og sist scorer mål og har målgivende, og det kommer Haaland til å gjøre fra start. Wahl-Olsen: – Selv om Haaland er rekorddyr, så tror jeg at han er ganske sulten. Jeg er også livredd for å ikke ha han.

Alexander Isak £ 8,5m Låbakk: – Han er jo eid av desidert flest på hele spillet. Han har fine kamper i starten av sesongen, også er han i tillegg en veldig god spiller. Roche: – Kommer til å score mål. Hvis man skal være på førstesida av håndboka for hvordan man gjør det bra, så skal du velge spillere som du tror skårer mål eller har målgivende. Wahl-Olsen: – Han var god i fjor. Han har heller ikke hatt noe mesterskap, så han skal være uthvilt og fin. Han scora jo 21 mål i fjor. Haugstad: – Isak er kjempebillig. Wilson, som han konkurrerer med på plassen, er skada i de første kampene. Så jeg tror han blir en kjempesuksess.



Skal slå svigerfar

Det å spille «kjedelig» er ikke et råd Henrik Riis Willassen fra Larvik følger i år. Han velger å gå uten Haaland og Mohamed Salah.

– To av to år har svigerfar slått meg. Så i år må jeg slå han, men da må jeg gjøre noe litt annet. For det er vanlig å ta de store gutta, men det funka dårlig altså.

Henrik Riis Willassen håper å vinne over svigerfar i år, etter to år med tap.

Willassen er mest fornøyd med å ha Trent Alexander-Arnold, Liverpools høyreback, på laget sitt.

– Han skal gjøre det for meg i år. Nå er jeg Liverpool-supporter, det er jo derfor.

Kristoffer Bergskås Pettersen fra Porsgrunn bruker mye tid på å sette sammen lagene.

– Det er ekstra gøy å følge med på Premier League. Selv om du ikke heier på alle lagene, så heier du på noen av spillerne.

Kristoffer Bergskås Pettersen er fornøyd med laget sitt, men innrømmer at han sikkert kommer til å endre det i siste liten. Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Han tør ikke innrømme hvor mye tid han har brukt på fotballspillet, men erkjenner at det har gått noen timer.

– Jeg har endra laget sikkert tjue ganger. Og det blir nok enda noen ganger før jeg kan si meg ferdig. Jeg har vel tid til noen timer til.

Hans ambisjon er å slå resten av gutta i vennegjengen.

Tror ikke på seier i år igjen

Sand Låbakk baserer seg for det meste på data når han spiller, og bruker algoritmer som tar forskjellige forventede statistikker.

– Det har fungert for meg de gangene jeg har vært usikker, eller de gangene jeg rett og slett ikke vet.

Fjorårets vinner av Fantasy-League har motivasjon til å gjøre det bra denne sesongen også. Men han tenker ikke at han må vise hele verden at han kan vinne på nytt.

Det tror han heller ikke kommer til å skje.

– Det er jo smått utrolig å vinne én gang. Så du kan bare tenke deg sannsynligheten på to.

Selv om han føler at han har fullført spillet til en viss grad, så skal han gjøre alt.

– Jeg skal bruke like mye tid, om ikke mer. Så får vi se hvor det tar meg.