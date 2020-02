Tjenesten markedsførte han på Facebook, og kundene var ikke vanskelige å be.

Snart kom han i kontakt med en kvinne som ved gjentatte anledninger hadde behov for transport i nærområdet.

I desember 2017 kom hun med et fristende, men temmelig spesielt tilbud.

To menn, deriblant hennes samboer, ønsket transport til hovedstaden fra Kristiansand.

De skulle tilbake samme dag, og sjåføren skulle få åtte tusen kroner for oppdraget.

Stanset av politiet

Turen til Oslo gikk fint. Etter noen timer i storbyen, kjørte de sørover igjen.

På E18 ved Kragerø fattet en politipatrulje interesse for bilen.

De tre mennenes oppførsel gjorde at politibetjentene fattet mistanke om rus, og bestemte seg derfor for å ransake det som skulle vise seg å være en piratdrosje på langtur.

Deler av stoffet som ble beslaglagt fra piratdrosjen. Foto: Politiet

I en rosa bag og en sort sekk i bagasjerommet ble det funnet nesten 4,5 kilo med ulike narkotiske stoff, deriblant hasj, amfetamin, tabletter og marihuana. Politiet fant også omtrent 10 tusen tabletter.

Nektet skyld

Både studenten selv og passasjerene har hele tiden hevdet sjåførens uskyld.

Blodprøvene som ble tatt av sjåføren viste at han ikke var ruset under kjøringen.

Oppdragsgiverne har opplyst at mannen ikke kunne vite at han var med på å frakte narkotika.

De har også fortalt at de aktivt skjulte det de holdt på med, nettopp for at sjåføren ikke skulle fatte mistanke om at det pågikk noe kriminelt.

Han skal heller ikke ha vært i befatning med bagasjen underveis, ifølge passasjerene.

Dømt i tingretten

Til tross for dette ble han i høst dømt til tre års fengsel med to års prøvetid i Nedre Telemark tingrett.

Dette godtok ikke mannen, og anket derfor saken videre til Agder lagmannsrett.

Mindretallet mente dommen fra tingretten var riktig.

De mente at omstendighetene rundt turen tilsa at han burde forstått hva som foregikk, og at han derfor burde dømmes for uaktsom narkotikaforbrytelse.

Flertallet var altså av en annen oppfatning. De mente at mannens unge alder og manglende erfaring til å vurdere denne typen situasjoner skulle gå i tiltaltes favør.

Dermed ble mannen frikjent.

– Livet hans ble satt på vent

Sjåførens advokat, Jonny Sveen, forteller at mannen er svært fornøyd med utfallet i ankesaken.

Jonny Sveen er advokat for mannen som ble frikjent i Agder lagmannsrett. Foto: John-Andre Samuelsen / NRK

– Han hadde i utgangspunktet aldri trodd at han skulle bli dømt i første omgang. Livet hans ble satt på vent. Nå kan han endelig legge dette bak seg og se fremover, sier advokaten.

De to passasjerene ble begge dømt da saken gikk i tingretten i høst.

Den ene til tre år og seks måneder med en prøvetid på fire år. Den andre til fire år, med en prøvetid på fem år.