Det var i høst Halvorsen var på jobb i parken Furumoa, like utenfor Larvik sentrum.

Oppgaven var å kappe ned noen gamle furuer for kommunen, da arbeidskaren støtte på en uvanlig utfordring.

Lars Ottar Halvorsen, trepleier. Foto: Magnus Statvedt Iversen / NRK

Da saga satte seg fast i noe hardt, ble han nysgjerrig.

Like etter sto han med en kanonkule på drøye 600 gram i hånda.

Prøveskyting?

Jernkula ble fraktet direkte til Larvik museum, som svært gjerne ville overta klenodiet.

Man antar at den er støpt på det lokale jernverket for mellom to og tre hundre år siden.

Hvordan kula har havnet som en del av innmaten i furua, er det imidlertid delte meninger om.

Avdelingsdirektør Aina Aske mener det kan være noen på jernverket som har tatt den med seg, eller at det har vært en prøveskyting.

– I tilfelle må de ha skutt langt, sier hun til NRK.

Ekspertene mener kula har blitt skutt inn i treet. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Trepleieren er ikke i tvil. Han har diskutert funnet av kanonkula med andre eksperter, og er overbevist om at den må være skutt inn i stammen på treet.

– Det er ganske tydelig å se på veksten av treet de første førti årene, som er stabil og normal. Så ser du at det skjer noe med veksten, og treet plutselig begynner å vokse ekstremt sakte, sier Halvorsen.

Populær kule

Uansett hva som er årsaken til at kula havnet i treet, har både publikum og ansatte ved museet stor glede av den spesielle historien.

For selv om det finnes flere eksemplarer i museets samling fra før, har kanonkula fra den lokale parken fått sin egen rolle i historieformidlingen.

Foto: MAGNUS SKATVEDT IVERSEN / NRK

Den har ikke fått plass i samme monter som de andre kulene, men i lomma til museumspedagog Marianne Sørensen.

– Jeg pleier å si til barna at de skal få se noen helt spesielt som er funnet i et furutre. De får øyne store som kanonkuler når de får lov til å holde den, spøker hun.

Helt unik opplevelse

Halvorsen er temmelig overbevist om at han aldri vil finne flere kanonkuler på jobb.

– Det er jeg faktisk helt sikker på, ler trefelleren.