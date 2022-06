3. november i fjor åpnet det nye Akuttsenteret på Sykehuset i Vestfold. Etter det har det vært mange klager på dårlig behandling. Også ansatte har vært misfornøyd.

FYLKESLEGE: Sigmund Skei Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Det fikk fylkeslege Sigmund Skei til å starte en undersøkelse.

Feil på alle de kontrollerte

10 ulike pasientjournaler fordelt på 8 ulike dager ble gjennomgått.

Dette var ikke tilfeldig valgte pasienter, men et utvalg der man kunne mistenke feil.

Nå har Statsforvalteren konkludert med at det er gjort feil i alle tilfellene.

«Vi finner at sykehuset har brutt forsvarlighetskravet for alle de ti pasientene ved å ikke ha hatt tilstrekkelig oversikt over områder med risiko for svikt, tilstrekkelig bemanning, samt sørget for at medarbeiderne har hatt nødvendig kunnskap og kompetanse om aktuelle prosedyrer.»

Også journalføringene har det vært feil i, står det.

Ledelsen ved Sykehuset i Vestfold har fått rapporten og har ingen innvendinger til faktagrunnlaget, skriver fylkeslegen.

NRK har forsøkt å få kontakt med administrerende direktør ved Sykehuset i Vestfold, også via kommunikasjonsavdelingen på sykehuset, men har foreløpig ikke lykkes med det.

– Pasienter glemt

De tillitsvalgte varslet allerede i januar at akuttsenteret hadde store problemer.

For lite bemanning, for små venterom, mangel på opplæring, var noen av de viktigste punktene.

Tillitsvalgt lege Andreas Aass-Engstrøm sa til NRK i februar at de fant pasienter som var glemt.

Har blitt bedre

Fylkeslege Skei skriver i rapporten at sykehuset har satt inn tiltak

Det er blant annet besluttet å øke bemanningen, styrke opplæringen av de ansatte og klargjøre oppgaver og funksjoner i Akuttsenteret.

Det er funnet færre feil i april, men fortsatt er ikke fylkeslegen fornøyd.