Innsatsleder Sven Arne Heian forteller at en ansatt fra et ambulerende team var på besøk i en annen leilighet. Vedkommende fikk beskjed fra en nabo om at det lå en død person i den aktuelle leiligheten.

– Da blir politi og nødetatene varslet. Politiet karakteriserer det som et mistenkelig dødsfall, sier han til NRK.

Fryst åstedet

Etter det NRK får opplyst er det ikke en eldre person som er funnet død.

UNDERSØKER: Politiet er interessert i å komme i kontakt med vitner, sier innsatsleder Sven Arne Heian. Foto: Linn Udnes / NRK

– Her er vi såpass usikre på hvorfor vedkommende er død og ligger i leiligheten, at vi har valgt å både sperre leiligheten, avvente teknisk bistand fra kriminalteknikere og fryse åstedet inntil videre, sier innsatslederen.

Politiet avhører nå naboer og andre vitner for å finne ut av hva som kan ha skjedd.

Politiet vil ikke si noe annet om mannen enn at han er en voksen person. De opplyser at legen ikke ville si noe om personen har ligget lenge eller ikke.

Åpen inngangsdør

Døra stod åpen da politiet kom, og både naboer og ambulerende team har vært inne for å se om de kan redde liv.

Politiet har bedt om bistand fra kriminalteknikere, og forsøker å komme i kontakt med vitner.

– Vi ønsker opplysninger fra alle som kan ha sett eller hørt noe i området, sier operasjonsleder Tommy Eriksen til NRK.

Han sier at den avdøde mannen vil bli obdusert for å fastslå dødsårsaken. Så langt har politiet ikke en hundre prosent sikker identitet på mannen, og har derfor heller ikke fått varslet de pårørende.

Det er ingen som er pågrepet eller har status som mistenkt.

Sjokkerte naboer

NRK har snakket med flere naboer som uttrykker sjokk over det store politioppbudet.

– Jeg har bodd her i over 20 år. Det bor rusmisbrukere og folk som trenger hjelp i de kommunale boligene her, men det har alltid vært stille og rolig. Det er aldri noe bråk, sier en nabo.

En av de nærmeste naboene til boligen der mannen ble funnet død, forteller om litt høy musikk fredag kveld.

– Men utover det var alt rolig her. Jeg har ikke hørt eller sett noe mistenkelig, sier naboen.