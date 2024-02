Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Familievernkontorene må kutte i tilbudet for sinnemestring og voldsforebygging på grunn av manglende satsing i statsbudsjettet.

Én uke inn i årets andre måned er 14 personer drept i Norge i 11 ulike drapssaker.

Flere av sakene har til felles at det har vært en nær relasjon mellom den siktede og offeret.

Fjoråret var det verste drapsåret i landet på lenge, med 38 drepte personer.

Samtidig kuttes tilbudet til de som sliter med voldelig eller aggressiv atferd.

Ett årsverk kuttes på hvert av de åtte familievernkontorene i Agder, Buskerud, Vestfold og Telemark.

Årsaken er to år med manglende satsing over statsbudsjettet, hvor lønns- og prisveksten ikke er kompensert.

Mindre penger, gir et dårligere tilbud til befolkningen, mener daglig leder Even Tengesdal ved Grenland Familievernkontor.

Her har de kuttet et og et halvt av totalt ti årsverk fra 1. januar.

– Det er veldig sørgelig at den type tilbud blir dårligere, og at det ikke blir prioritert.

Even Tengesdal er daglig leder ved Grenland Familievernkontor. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Helt bak mål

Økningen av vold i nære relasjoner og partnerdrap har satt et støkk i KrF-leder Olaug Bollestad.

Hun er rystet over at det kuttes i tilbudene ved familievernkontor.

Partileder Olaug Bollestad i KrF er sjokkert over kuttene hos familievernkontorene. Foto: William Jobling / NRK

– At det blir kuttet til familievernkontorene er nesten ikke til å tro. Sjeldent har det vært viktigere å styrke denne typen arbeid enn nå.

Bollestad har tro på at sinnemestringskurs kan bidra til at flere mestrer sine sinne- og aggresjonsproblemer.

– Dette er tiltak som kan forhindre partnervold og redde liv, og som vi hadde trengt mer av. Disse kuttene er helt bak mål.

Sinnemestring og voldsforebygging

I Skien står kurslokalet klart for å ta imot folk som trenger hjelp til sinnemestring og voldsforebygging.

Her snakker de om det som er skamfullt, og det som er veldig vanskelig å være åpen om.

Det forteller familie- og narrativterapeut Bård Billbo Tofsland.

Bård Billbo Tofsland er familie- og narrativterapeut ved Grenland Familievernkontor. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Av 55 påmeldte til sinnemestringskurs i løpet av våren, har de nå kun plass til 12.

Ventelisten blir bare lengre og lengre.

Tofsland er sikker på at kursene har hjulpet folk til å kontrollere sinnet sitt, slik at de ikke tyr til vold.

– Jeg er ikke i tvil om at vi er en forebyggende instans for at det kan utvikle seg til mer alvorlig.

– Folk i krise

Ventelistene vokser også i Vestfold, hvor de har mistet en stilling.

– Folk som er i krise må vente enda lenger på hjelp, forteller leder Anne Lise Edvardsen.

Anne Lise Edvardsen, leder for familievernkontoret i Tønsberg. Foto: Privat

Ventetiden for mekling skal være tre uker og enkelte helsetilbud innen fire uker. Det klarer ikke kontoret nå.

– De siste månedenes hendelser har gjort at vi har en økt bevissthet rundt betydninga av at folk får hjelp i tide.

Tar med seg innspillene

Familievernkontoret tilbyr veldig viktige tjenester for folk, mener statssekretær Eli Blakstad (Sp) i Barne- og familiedepartementet.

Eli Blakstad, statssekretær for Barne- og familiedepartementet (Sp). Foto: Statsforvalteren i Innlandet

Det er viktig for at barn, unge og deres familier har gode og trygge liv, sier hun.

– Vi vil ta med oss innspillene videre i dialogen og i forberedelser i budsjettprosessen for 2025.

Fra nord til sør

Flere familievernkontor over hele landet må spare penger, får NRK bekreftet.

I region nord blir det ingen kutt i årsverk, og derfor kuttes det i reise- og driftsbudsjett. Det kan ramme utekontortilbudet i landsdelen.

I vest slipper de også unna nedbemanning. Men de holder noen stillinger vakant, opplyser kommunikasjonssjef Trond Nygard-Sture i en e-post.

Region øst har et innsparingsbehov på rundt 10–12 millioner i år. Det drøftes internt hvordan dette skal løses.

– Vi gjør det vi kan for at det i minst mulig grad skal ramme tilbudet til befolkningen, sier kommunikasjonssjef Tone Opdahl.

I region Midt-Norge er det ingen planer om kutt, skriver kommunikasjonssjef Anne Therese Melby.