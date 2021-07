Nordmenn har startet sommerferien sin, og med det tatt båten ut i skjærgården. Dette merker Redningsselskapet godt.

I Stavern fikk en familie med to voksne og fire barn dårlige nyheter da motoren streiket utenfor Mølen utenfor Larvik i helgen. Det var turbulent sjø og båten driftet mot bratte berg.

– Hadde vi kommet et kvarter senere og de hadde mistet ankerfeste, kunne det blitt farlig. Da hadde ikke båten flytt i dag, forteller styrmann på RS 171 i Stavern, Jan-Olaf Johansen.

Etter 40 minutter venting var redningsskøyta på plass for å dra båten mot land.

Slike hendelser skjer ifølge Johansen fra tid til annen.

– For det er gjentakende at noen får noe i propellene og at det skjer unødvendige hendelser, så hvis de er litt mer observante, så går det litt bedre.

Båten blir dratt mot land av Redningsselskapet. Foto: Redningsselskapet

Veldig travel helg

Bare i helgen hadde Redningsselskapet til sammen 218 oppdrag.

– De siste dagene har det gått rimelig i ett. Vi har jobbet både sent og tidlig, forteller Johansen.

Redningsskøytene i Vestfold og Telemark hadde hele 52 oppdrag lørdag og søndag, mens Viken hadde 39 og Agder 32. Alt fra assistansesleping, grunnstøting, utrykning på brohopping og båtbrann.

– Vi har egentlig fått med oss de fleste oppgavene. Mye assistansedykking, sier han, og legger til at det er mye båt ute på sjøen.

Av de 218 oppdragene som var i helgen, gjaldt 181 av dem bistand til fritidsfartøy. Det viser tall fra Redningsselskapet. 111 av oppdragene gjaldt fremdriftshavari.

– Bruker alltid redningsvest

Redningsselskapet har sin base i Stavern og der har også Dag Storm Henriksen ankret opp for ferien. Her har han god oversikt på når Redningsselskapet må ut på oppdrag.

Dag Storm Henriksen. Foto: Lars Tore Endresen / nrk

– Vi ser redningsskøyta gå inn og ut hele dagen, egentlig. Og vi har møtt den flere ganger på tur sørover langs kysten også, sier han.

De har tidligere opplevd motorhavari og måtte da få hjelp av redningsskøyta.

Nå tar de flere forholdsregler for å unngå hendelser mens de er ute på sjøen.

– Vi er opptatt av å holde båten godt ved like og passe på at alt er i orden. Vi har alltid redningsvest på oss hvis båten er i fart, vi har VHF-radio og vi følger med på værmeldinga.