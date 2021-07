Når påtalemyndigheten besluttet pågripelse og ransaking i denne konkrete saken var det basert på flere omstendigheter.

– Hvorfor fikk han ikke vite hvorfor han var pågrepet før to dager etter at han havnet i fengsel?

Når en person blir pågrepet av politiet skal man bli opplyst hva en er siktet for og hvorfor man blir pågrepet. Siktede ble dagen etter pågripelsen fremstilt for varetektsfengsling og gjort kjent med siktelsen. Han ble løslatt samme dag av retten.

– Ble teksten som fulgte bildet oversatt før dere pågrep ham?

Det forelå ikke oversatt tekst på tidspunktet for pågripelse. Politiet må etterforske årsakene til skadene på barnet og kunne ikke på det tidspunktet utelukke hypotese om at skadene var påført som følge av vold ut i fra de øvrige opplysningene som forelå i saken.



– Var det feil å fengsle denne mannen? I så fall; hvorfor skjedde det?

Spørsmålet om det var rett eller galt å fremstille for fengsling krever et lengre svar en ja eller nei. Videre må man vurdere spørsmålet på bakgrunn av bevisene på tidspunktet vurderingen ble tatt, ikke i ettertid. Politiet og påtalemyndigheten har etterforskningsplikt i saker hvor barn kan være utsatt for vold. Dette er krevende og kompliserte saker å etterforske særlig når det gjelder de helt yngste barna. På grunn av alder er det umulig å ta avhør av de helt yngste barna for å få avklart hendelsesforløp. For at man på best mulig grunnlag skal kunne ivareta barnas rettssikkerhet ved å sikre bevis må man ha en annen håndtering av disse sakene enn når vi står overfor saker der barn kan la seg avhør gjennom et tilrettelagt avhør på barnehuset. Når politiet starter opp en etterforsking jobber man etter flere hypoteser som f.eks. foreligger det en skade, kan en eventuell skade/merker skyldes påført vold eller et uhell? Kan skaden/merkene skyldes sykdom eller andre naturlige forklaringer? Kan skaden/merkene skyldes omsorgssvikt?

For at politiet skal få svar på sine hypoteser må man etterforsker og sikre bevis til det som taler for og mot en siktet, uten at noen kan få påvirket politiets undersøkelser. Da er varetektsfengsling et av tiltakene man kan ta i bruk for å hindre at en siktet i en straffesak får påvirket politiets etterforskning.

Retten var uenig med påtalemyndigheten at det var skjellig grunn til mistanke for at skaden skyldes vold. Retten la mer vekt på at det var mer sannsynlig at skaden skyldes andre årsaker.