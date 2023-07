Nylig viste NRK at brukeranmeldelser i nettbutikker ikke alltid er til å stole på.

Vi fant betalte anmeldelser som ikke er merket, en nettbutikk som fjerner dårlige anmeldelser og juks med brukernavn.

Blant annet fikk Evy Grete Evensen navnet «Grietje N» da hennes slippers-anmeldelse ble oversatt til nederlandsk.

Nettbutikken HappyFlops sier de ikke vet hvem som står bak navneendringene, men at de beklager dersom det har skjedd en feil.

– Vanskelig å oppdage

Etter at NRKs analyse av 250.000 brukeromtaler ble publisert, har flere frilans-oversettere tatt kontakt.

De forteller at de jevnlig blir bedt om å skrive eller oversette det de mener er falske brukeranmeldelser. Totalt har NRK vært i kontakt med ti oversettere som bekrefter dette.

Et typisk oppdrag kan være å skrive en positiv omtale av et produkt man aldri har prøvd, forteller oversetter Fredrik Lingås.

– Det er jo direkte svindel egentlig, men vanskelig å oppdage.

Nesten alle leser omtaler

Brukeranmeldelser leses av mange før de netthandler. I en spørreundersøkelse Norstat utførte for NRK, svarer ni av ti under 30 år at de leser slike anmeldelser.

Fredrik Lingås oversetter blant annet nettsider, bruksanvisninger, reklame og apper.

Jobbene får han fra en nettportal der kunder kan ta kontakt. Nå har han faste kunder, og tar kun oppdrag han føler seg komfortabel med.

Men for fem år siden var han helt fersk.

Fredrik Lingås viser programmet han bruker når han oversetter. Foto: Henrik Bøe / NRK

Prinsesse Kate og sminkekrem

En av de første jobbene Lingås fikk, gikk ut på å oversette det han mener var en falsk artikkel om prinsesse Kate i England.

– Det stod at hele kongehuset hatet henne fordi hun hadde funnet kuren som gjorde huden hennes glødende og fin, sier Lingås.

Han oversatte teksten og leverte den. Da fikk han beskjed om at han også måtte oversette brukeromtalene av produktet, som lå i bunnen av artikkelen.

Oppdraget var å endre navn på personene som hadde skrevet anmeldelsene. Navnene skulle være tradisjonelle norske.

– Så skulle jeg også oversette kommentarene. For meg så det ut som alt var falskt, bortsett fra bildet. Det var kanskje hentet fra noen sin profil, sier Lingås.

Da han hadde levert, fikk han en dårlig følelse for oppdraget han hadde gjort.

– I ettertid har jeg naturligvis takket nei til slike jobber.

Måles med stjerner

En annen oversetter, Melissa Martinsen, skjønner at det kan være fristende å ta noen snarveier i starten av karrieren.

For det er ikke bare produkter i nettbutikkene som rangeres med stjerner og omtaler.

Melissa Martinsen er både oversetter og tekstforfatter. Foto: Henrik Bøe / NRK

Martinsen svarer kjapt når NRK kontakter henne på nettsiden Fiverr.

– Vi måles jo på alt, også hvor raskt vi svarer, sier hun.

Fiverr er en side der man kan skaffe seg jobber på nett. Du skriver hva du kan tilby, for eksempel oversetting av tekst, og får tilbud om oppdrag.

Når et oppdrag er utført, gir kunden en tilbakemelding, i form av en anmeldelse. Fra 1 til 5 stjerner, og noen ganger en liten tekst.

– Det er klart at kunder gjerne heller vil ha noen som har fem enn fire stjerner. Det har både noe å si for om kunder velger deg, men også for algoritmen på plattformen. Om de velger å vise deg for nye kunder, sier Martinsen.

Facebook-svindel

Hun har jobbet med rundt 200 kunder det siste året, som oversetter og tekstforfatter.

Martinsen har ikke selv skrevet eller oversatt falske anmeldelser, men anslår at hun har fått seks slike forespørsler.

En av dem gikk ut på å legge inn kommentarer på en Facebook-side som reklamerte for friluftsutstyr. Martinsen ble bedt om å bruke sin egen profil til å legge inn ferdigskrevne norske kommentarer.

– Han spurte om jeg kunne legge inn fem anmeldelser på Facebook av deres produkter. Og legge ved et bilde også, av noen sko.

NRK har sett henvendelsen og nettbutikken. Vi har også sett dokumentasjon på lignende henvendelser andre oversettere har fått.

Vi har valgt å ikke identifisere nettbutikkene fordi flere av oversetterne har signert en avtale om å ikke dele informasjon om kundene.

Melissa Martinsen jobber ofte fra kaféer. Foto: Henrik Bøe / NRK

Dette blir oversetterne bedt om å gjøre Ekspander/minimer faktaboks Ifølge oversetterne NRK har snakket med, er dette noen av de vanligste forespørslene: Utenlandske nettbutikker, ofte asiatiske, som vil ha hele siden oversatt. Dette inkluderer ofte anmeldelser som ser ut til å være fabrikkerte.

Forespørsler om å skrive positive anmeldelser uten å ha prøvd produktet.

Oversettelse av artikler om produkter, der det er anmeldelser i bunnen av artikkelen som ikke ser ekte ut.

Når anmeldelser oversettes ber oppdragsgiver ofte om at navnene til de som har skrevet brukeranmeldelsene endres til tradisjonelle norske navn. Dette for at det skal se ut som det er lokale kunder som har anmeldt produktene.

– Klart brudd på markedsføringsloven

Underdirektør i Forbrukertilsynet, Mats Bjønnes, sier det er problematisk at oversettere og tekstforfattere får henvendelser om å hjelpe nettbutikker med juks.

– Når så mange frilansoversettere forteller det samme, kan det tyde på at dette er satt i system. Det er et klart brudd på markedsføringsloven. Det er alltid forbudt å bestille falske anmeldelser, sier Bjønnes.

Han ser fram til at EUs moderniseringsdirektiv trer i kraft 1. oktober. Da må alle nettbutikker opplyse hvordan de sjekker at de som skriver faktisk har brukt produktet de omtaler.

Forbrukertilsynet har også laget en sjekkliste man kan gå gjennom dersom man er i tvil om en nettbutikk er seriøs.