«Jon» begynte å røyke hasj da han var 14 år. I dag er han 19. Etter flere år med rusmisbruk, har han prøvd det meste.

19-åringens ekte navn er ikke «Jon». Han ønsker å være anonym på grunn av hans tidligere historie med rus.

– Jeg har hatt venner som har gått bort, eller som i dag sitter i fengsel. Jeg kjenner godt til hvordan de ulike stoffene ødelegger deg.

Han har i sin tid som misbruker vært gjennom tre ruskontrakter. Av disse fullførte han to.

Ruskontrakt Ekspandér faktaboks Ruskontrakt er et alternativ til straff for ungdom som blir tatt for bruk eller besittelse av mindre mengder narkotika. Tilbudet gjelder ofte ungdom som er 18 år eller yngre.

Ved å takke ja til ruskontrakt, får du påtaleunnlatelse. Det vil si at politiet ikke oppretter straffesak.

Ruskontrakten er en avtale mellom deg og politiet, ofte også en helsesykepleier, utekontakt eller barnevernet.

Ruskontrakten inneholder ofte krav om mer enn bare urinprøver. Eksempler kan være samtaler med helsesykepleier, og skoleoppmøte.

Brudd på kontrakten er frivillig, men da må det påregnes bot og prikk på rullebladet. Kilde: RUSinfo

Et rundskriv fra riksadvokaten i april 2021 endret hvordan politiet håndterte mindre narkotikasaker. Skrivet ble lagd i forbindelse med diskusjonen om en eventuell rusreform.

Dette skriver Riksadvokaten i et rundskriv til norske politidistrikt: Ekspandér faktaboks I tilfeller der det avdekkes at en person har brukt et ulovlig rusmiddel, skal politiet ikke bruke personens mobil for å avdekke omfanget av rusmiddelbruket.

Politiet skal ikke tvinge personer til å teste seg for rusmidler i form av blod- eller urinprøver for å bekrefte mistanke om bruk av narkotika alene.

Politiet skal ikke ransake en person som er mistenkt for rusmiddelbruk hvis formålet er å avdekke en ukjent selger av stoffet. Sånne undersøkelser kan bare skje dersom vilkårene for tredjemannsransaking er oppfylt.

Politiet skal ikke legg press på noen til selv å be om å bli ransaket, dersom det formelle lovgrunnlaget ikke er der, som i sakene over. Dersom en mistenkt likevel ber om å bli ransaket, må det sikres notoritet (kunne bevises i etterkant).

I tilfeller der vakthavende påtalejurist kan kontaktes på telefon, har politiet bare unntaksvis lov til å bestemme om de skal gjennomføre en ransaking selv. Vakthavende påtalemyndighet er tilgjengelig hele døgnet. Les hele klargjøringen til riksadvokaten her

Dersom det er snakk om mindre mengder narkotika, kan de ikke bruke like mye ressurser på etterforskningen.

Dette resulterer i at politiet ikke får informasjon om selgere og brukere på samme måte som tidligere.

Tror det er en sammenheng

Ifølge Norsk Sykepleierforbund har antallet ruskontrakter nå stupt.

– Antall ruskontrakter har på et nasjonalt nivå gått betydelig ned. Bruken av narkotika har økt, og midlene til å gjøre noe med det har minska.

Det sier leder for Landsgruppen av helsesykepleiere i sykepleierforbundet, Ann Karin Swang.

Leder for Landsgruppen av helsesykepleiere i Norsk Sykepleierforbund, Ann Karin Swang. Foto: Julie Bendiksen / NRK

Hun tror det er en klar sammenheng mellom rundskrivet, færre ruskontrakter og økt misbruk blant ungdom.

Hun presiserer at helsesykepleierne hovedsakelig fikk kontakt med rusmisbrukende ungdom gjennom politiet.

Swang tror at debatten om en rusreform, og rundskrivet fra riksadvokaten er årsaken til den økende rusbruken blant ungdom.

– Ungdom har ikke oppfattet at rusreformen ikke ble vedtatt. De opplever også at politiet griper inn i mindre grad enn før, sier Swang.

Mistet mange

SLT-koordinator Kjell Haugersveen mener at rundskrivet fra riksadvokaten er en åpenbar årsak til færre ruskontrakter.

SLT betyr samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak.

Kjetil Haugersveen tror det er mange ungdommer som sliter, og som ikke får hjelp. Foto: Herman Omland / NRK

Sett bort fra ungdommene, er Haugersveen en av de som kjenner narkotikasituasjonen best i Grenland. Han er ikke i tvil om at rundskrivet til riksadvokaten har påvirket tallene.

– I 2020 hadde vi 29 ruskontrakter i Grenland. Totalt var det 21 kontrakter i 2021, og i år er det kun 3 kontrakter.

Ifølge Haugersveen er de aller fleste ungdommene som får en ruskontrakt, fornøyde. Han forklarer at ungdommene ofte har flere kontrakter.

For «Jon» var det tre kontrakter, og en overdose som skulle til for å slutte med rusen.

I 2021 ble det totalt registrert 324 overdosedødsfall. Så mange fatale overdoser har det ikke vært i Norge på 20 år, ifølge Folkehelseinstituttet.

Vanskeligere å fange opp

Tor Ragnar Steffensen er leder for forebyggende seksjon ved Grenland politistasjon. Siden politiet fikk nye føringer har arbeidet med ungdom endret seg.

Tor Ragnar Steffensen opplever en negativ utvikling blant ungdom og narkotika. Foto: Herman Omland / NRK

– Hvilke verktøy har dere mistet?

– Vi har mista muligheten til å gå gjennom telefonen deres. Det har i tillegg blitt mer restriksjoner på bruk av blod- og urinprøve, sier Steffensen.

Tross veien til et rusfritt liv har vært lang for «Jon», er han takknemlig for å ha sett problemet fra politiets side. 19-åringen frykter at ungdommer i dag kan få inntrykk av å være immune mot å bli tatt.

– Hvis jeg ikke hadde hatt ruskontrakt, så hadde jeg ikke sett saken på samme måte som politiet. Jeg er på den måten takknemlig for at jeg ble fanga opp.

Riksadvokaten ønsket ikke å kommentere saken.