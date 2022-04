Totalt var det 9.100 separasjoner i fjor, tusen færre enn året før. Tallet for gjennomførte skilsmisser i fjor var også lavt og endte på 8.900.

Skilsmisseboomen som lenge var ventet på grunn av pandemien, ble det ingenting av.

Psykolog Peder Kjøs er ikke overrasket over tallene.

– Jeg syns ikke det er så overraskende at det har blitt færre. De nære relasjonene blir viktigere når det er vanskeligere tider.

IKKE OVERRASKET: Psykolog Peder Kjøs er ikke overrasket over færre separasjoner. Foto: Kristoffer Myhre

Ifølge statistikken til Statistisk sentralbyrå (SSB) har separasjon og skilsmisser lenge vært en synkende trend.

– De siste ti årene har det vært mindre vanlig å skille seg, spesielt blant dem over 35 år. I 2021 var hovedårsaken til nedgangen at det var færre i aldersgruppa 40-49 år som skilte seg enn i 2020, sier Karstein Sørlie i SSB.

Så lenge det er håp

For Kjøs er det to hovedårsaker til at den forventede skilsmisseboomen ikke ble noe av. Han trekker fram økonomi, og en endret hverdag.

Han påpeker at det nye tempoet til pandemihverdagen har gjort det mulig for flere par å tilbringe mer tid sammen.

– De har kunnet kommet nærmere, og sett hva de betyr for hverandre. Det andre tror jeg handler om økonomi og usikkerhet. Hvis du risikerer å miste jobben, så er det dårlig å bli skilt i tillegg.

Kjøs tror likevel det har vært ekstra vanskelig for de som fra før av hadde et vanskelig utgangspunkt.

– Par som fungerer dårlig, vil fungere enda dårligere hvis man er mer sammen. Men dersom paret har et grunnlag, vil det bli mye bedre å være så tett på.

– Hvordan tror du det er med par som allerede sliter noe. Er det økonomiske argumentet nok for å holde de sammen?

– Jeg tror det er nok til at man holder sammen hvis de er i grenseland, sier Kjøs.

Psykologen tror rekordtallet vil bety mye for mange barn i Norge. Oppveksten blir ifølge han mer stabil, og skaper tryggere rammer med foreldre som holder sammen.

Separasjoner i Norge 2021 Ekspandér faktaboks Antall separasjoner og skilsmisser fordelt på fylker: Agder: 1204 Skilsmisser: 574 Separasjoner: 630

Innlandet: 1160 Skilsmisser: 592 Separasjoner: 568

Møre og Romsdal: 754 Skilsmisser: 344 Separasjoner: 410

Nordland: 781 Skilsmisser: 393 Separasjoner: 388

Oslo: 2101 Skilsmisser: 1046 Separasjoner: 1055

Rogaland: 1762 Skilsmisser: 843 Separasjoner: 919

Vestfold og Telemark: 1557 Skilsmisser: 766 Separasjoner: 791

Troms og Finnmark: 835 Skilsmisser: 421 Separasjoner: 388

Trøndelag: 1521 Skilsmisser: 786 Separasjoner: 735

Vestland: 1837 Skilsmisser: 918 Separasjoner: 919

Viken: 4478 Skilsmisser: 2210 Separasjoner: 2268



Færre gifter seg

Statistikk fra SSB viser at antallet som gifter seg har sunket betraktelig. Gjennomsnittet på 22.000 til 24.000 vigsler i årene mellom 1997 og 2017 hadde i fjor sunket til 16.100.

Sørlie mener en pandemipreget hverdag har deler av skylda.

– En hverdag prega av smitteverntiltak var nok med på å bidra til at færre valgte å gifte seg i 2021 enn tidligere.

Kjøs tror folk i større grad vurderer valget om å gå inn i et forhold i dag enn tidligere.

– Jeg tror at folk tenker gjennom, og er nøyere på hvilket forhold de går inn i. Det er lettere å klare seg som single, og leve et liv alene i dag sammenlignet med tidligere.