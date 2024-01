- Færder kommune ansatte spesialpedagoger i alle barnehager etter at en barnehage varslet at 50% av barna trengte oppfølging fra PP-tjenesten.

- Spesialpedagogene jobber med hele grupper av barn, ikke bare enkeltbarn, og kan tidlig identifisere barn som trenger ekstra hjelp.

- Behovet for spesialister i skolen gikk ned med 40% etter prosjektets start, selv om det økte noe under pandemien.

- Det er nå en nedgang på 32% i bruk av spesialpedagoger på skolen siden prosjektets oppstart i 2017.

- Andre kommuner viser interesse for Færder kommunes tilnærming, og tidligere kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) har besøkt kommunen to ganger for å lære mer om deres arbeidsmetode.

