Etterlyser vitner etter at beruset jente ble funnet i hekk

Jenta ble oppdaget av forbipasserende som varslet politiet.

– Jenta var ikke i stand til å redegjøre for seg. På grunn av alderen hennes har vi iverksatt etterforskning for å finne ut om hun kan ha vært utsatt for en straffbar handling, enten der hun ble funnet eller et annet sted.

Det opplyser politiadvokat Lise Dalhaug i en pressemelding.

Politiet er i en tidlig fase og det gjennomføres teknisk og taktisk etterforskning. Derfor ønsker politiet tips fra vitner som har passert stedet mellom klokka 20.30 og 20.45 søndag.

– Det er viktig å presisere at politiet i denne fasen ikke har konkrete holdepunkter for å si at jenta har blitt utsatt for en straffbar handling, sier Dalhaug.