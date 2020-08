Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Eksmannen truer med å drepe henne. Hun har ingen grunn til å tro at det er en tom trussel. Han har prøvd to ganger.

Den 48 år gamle kvinnen er anonym i samtale med NRK. Vi velger å kalle henne «Astrid».

I fem år levde «Astrid» i et voldelig forhold med en mann som tok fullstendig kontrollen over alle hennes bevegelser.

Han kontrollerte penger, venner, jobb og telefon.

– Du blir så redd. Alt du gjør får konsekvenser. Alt du ikke gjør får konsekvenser også.

Tomme krisesenter

Kvinner som «Astrid» blir ikke fanget opp under korona. Krisesentre er bekymret over at besøkstallene ikke tar seg opp igjen etter at samfunnet stengte ned 12. mars.

Dette ønsker flere å gjøre noe med.

– Jeg forventer at regjeringen ganske straks iverksetter en informasjonskampanje, sier stortingsrepresentant, Freddy André Øvstegård (SV).

Han sier at SV foreslo tiltak allerede i vår. Nå ber han myndighetene ta grep.

– Det bør ikke være noen tvil for dem som utsettes for vold at det er feil, og at det finnes hjelp.

Men det var ikke opplagt for «Astrid».

– Jeg turte ikke ringe eller oppsøke noen. Han klarte å innbille meg at det ikke fantes noe sted å gå.

Hun tror pandemien har gjort det mye vanskeligere å be om hjelp.

– Voldsutøvere får enda en anledning til å true kvinner og barn til å være mindre sosiale. Da er det vanskeligere å ta kontakt.

ENSOM LEGOMANN: Krisesenteret i Telemark hadde kun én kvinne på besøk i forrige uke. De er bekymret for at mange kan være isolert hjemme. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Som å komme til paradis

«Astrid» klarte til slutt å rømme. Hun fant en taxi og kom seg til et krisesenter. Hun kom dit uten penger, uten noe.

– Når du er en voldsutsatt er det å komme til krisesenteret nesten som å komme til paradiset.

Der hjalp de henne med alt. Hun vet ikke hvor hun hadde vært hvis ikke hun fikk hjelp.

– Du blir mottatt på en så god måte at du skjønner at du har kommet riktig.

48-åringen er opptatt av at voldsutsatte skal få vite om tilbudet. Hun tror en informasjonskampanje kan hjelpe.

– Hadde jeg bare visst om den gode hjelpen man kan få på krisesenteret første gang han slo.

HJELPEN ER DER: «Astrid» ønsker fokus på hvordan voldsutsatte kvinner kan få kontakt med krisesenter og hjelpeinstanser. Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

Støtter forslaget

Daglig leder av Krisesentersekretariatet, Idun Moe Hammersmark, synes forslaget om en informasjonskampanje er godt.

– Jeg tror at en opplysningskampanje er på sin plass og kan hjelpe.

Hammersmark sier det er viktig at informasjonen kommer ut nasjonalt.

Samtidig mener hun kommunene gjør en viktig jobb i å aktivt bruke krisesentrene og henvise dit.

– Kommunens ansvar

Konstituert barne- og familieminister, Ida Lindtveit Røse, svarer ikke på spørsmål om regjeringen vil gjennomføre en informasjonskampanje.

Men hun sier at det finnes en nasjonal nettside om vold og overgrep.

– Dinutvei.no er en nettside om vold og overgrep, der du kan finne informasjon og hjelpetilbud der du bor.

Røse mener det er viktig at informasjonen om krisesenter er god og tilgjengelig.

Hun sier at det er kommunenes lovpålagte plikt å informere om sine tjenester, inkludert krisesentertilbudet.

HÅP: «Astrid» vil ta livet sitt tilbake. For henne startet det ved krisesenteret. Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

Takker hver dag

Eksmannen har sonet til sammen nesten fem år i fengsel for vold mot «Astrid». Nå har han omvendt voldsalarm rundt ankelen.

Hun er redd for hva som vil skje den dagen eksmannen vil ta hevn. Den dagen voldsalarmen skal av.

– Jeg lever i konstant alarmberedskap. Jeg er ikke fri.

Hun jobber for å ta livet sitt tilbake.

– Det hadde jeg ikke klart uten krisesenteret. Jeg takker hver dag for at de finnes. Og for at jeg klarte å komme meg dit.