Etterforsker bredt etter knivstikking på Notodden

– En mann i slutten av tenårene er pågrepet og siktet for grov kroppsskade, opplyser politiadvokat Tine Henriksen. Spørsmål om fengsling vil bli vurdert i løpet av mandagen.

Klokka 22.09 søndag kveld fikk politiet melding om at en kvinne i 30-årene var knivstukket i Notodden sentrum. Kvinnen ble først fraktet med ambulanse til Notodden Sykehus, og senere ble hun fløyet til Ullevål sykehus.

– Hun er påført flere stikkskader, og situasjonen er alvorlig, sa innsatsleder i politiet Marius Dale til NRK natt til mandag.

Kvinnen er ikke livstruende skadd og behandles på sykehus.

Ikke avhørt

Politiet meldte søndag kveld at én mann var innbrakt etter hendelsen, men at man ikke kunne si helt sikkert at dette var gjerningspersonen.

Tine Henriksen, politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Verken fornærmede eller den pågrepne er foreløpig avhørt. Dette er noe vi tar sikte på å gjennomføre i løpet av dagen. Slik saken står nå er det ingenting som tilsier at vi ser etter en annen gjerningsperson, sier Henriksen.

Den siktede er kjent for politiet fra tidligere, men kun for mindre forhold.

Politiadvokat Henriksen sier de er såpass tidlig i etterforskninga og dermed ikke kan konkludere med noe motiv for hendelsen.

– Nå er det viktige etterforskningsskritt som vi skal gjøre for å se om vi kan få klarlagt dette med motiv.

Tilfeldig offer

Henriksen bekrefter at det fremstår som at kvinnen var et tilfeldig offer.

– Ut ifra informasjon vi har nå, så skal det ikke ha vært noen relasjon eller kontakt med fornærmede og siktede før hun blir skadet, sier hun.

Det kriminaltekniske arbeidet fortsetter mandag. Politiet jobber med å hente inn overvåkningsmateriale og avhører vitner.

Henriksen forteller at de per nå ikke har informasjon om at det har vært vitner som har sett selve hendelsen.

– Vi har vært i kontakt med personer som vi mener har gitt oss viktig informasjon om hendelsen uten at de har vært direkte vitne til den.

Politiet ber personer som kan ha informasjon om hendelsen, eller som kan ha observert noe som kan være relevant, om å ta kontakt på telefon 476 96 200.